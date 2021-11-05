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民進黨：藍口譯哥認反萊豬損台美經貿 國民黨該聽真話

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，藍營口譯哥認反萊豬損台美經貿，國民黨該聽真話。本報系資料照
民進黨表示，藍營口譯哥認反萊豬損台美經貿，國民黨該聽真話。本報系資料照

民進黨發言人劉康彥今天表示，國民黨國際部副主任黃裕鈞日前受訪提及，國民黨大力推動的反萊豬公投確實會影響台美經貿談判，國民黨國際部副主任講出心內話，由此可證，藍營內部明知有害台美貿易，卻仍為政治目的發起公投，不僅不利於台灣整體國家經貿發展，更顯見國民黨矛盾之言行。

劉康彥也舉前總統馬英九的話指出，馬英九在2012年公開說「已經有十萬噸的美國牛肉，被大家吃下肚了，到現在為止還沒有聽到任何中毒的報告，請大家放心」。劉康彥說，馬英九當年都為美牛背書了，如今黃裕鈞更講出實話，也不該被批評，這是國民黨要聽聽年輕人說真話的時刻。

劉康彥表示，台灣正申請參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國民黨嘴上敦促台灣應快點加入，卻一直進行各種搗亂，CPTPP的11個會員國都已開放含有萊劑的豬肉進口，請問台灣有什麼條件可以成為申請CPTPP的例外？貿易本來就有來有往，台灣要走向國際或區域經濟整合，就必須和國際規範、貿易夥伴有一致標準。

國民黨 馬英九 公投

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