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東港安泰醫院錯打AZ！屏東衛生局指3點未落實 裁罰15萬

錯打疫苗屏縣衛生局罰15萬 東港安泰:虛心接受確實改善

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右）與總院長蔡宗昌（左），針對誤打民眾，每人發放5千元慰問金。蘇清泉表示，會虛心接受，確實改善。圖／東港安泰提供
東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右）與總院長蔡宗昌（左），針對誤打民眾，每人發放5千元慰問金。蘇清泉表示，會虛心接受，確實改善。圖／東港安泰提供

屏東縣東港鎮安泰醫院11月3日施打疫苗，將原本應施打莫德納第二劑民眾，打成AZ疫苗。屏東縣府衛生局表示，院方違反醫療法第57條，裁處安泰醫院15萬元。東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，虛心接受、確實改善。

事發後，衛生局要求院方三天內提出行政報告，衛生局今收到報告後，分析原因，藥局對疫苗的儲存及管理未落實，冰箱內同時存放多種新冠疫苗，未分層存放，導致誤取疫苗；新冠疫苗種類多、複雜度高，該院未訂定新冠疫苗管理標準作業流程；工作人員抽取疫苗時未落實三讀五對，導致發生錯誤。

針對東港安泰醫院誤打疫苗，屏東縣衛生局依違反醫療法第57條第1項及行政罰法規定，按同法第103條規定處罰鍰15萬元。衛生局也要求醫院要針對檢討缺失盡速完成改善，將擇期會同疾管署進行複查，複查合格後才能恢復醫院的疫苗合約。

蘇清泉表示，對於衛生局的裁罰虛心接受、確實改善。他說，東港安泰醫院是重度責任醫院，臨床工作量大，第一線人員很辛苦、很疲憊，他不會苛責第一線醫護人員，院內會對院長、副院長做行政處分。

對於疫苗存放管理改善，蘇清泉說，院內五種疫苗都有，每個存放條件、施打稀釋方式都不同，為落實疫苗品項管理，會購買五個冰箱，一個冰箱放置一種類疫苗，並由專人管理。

蘇清泉說，醫院持續關懷當天匡列100人，並每人發放慰問金5千元，昨關懷77人，今天持續親訪，醫院做錯事了，跟大家致歉。

屏縣衛生局長施丞貴說，當日被匡列的100人已全數連繫，至今天11月5日，有13人有頭暈、全身痠痛等症狀，皆到安泰醫院就醫，其中1人住院觀察，後續將針對被匡列民眾持續21天健康關懷。

莫德納疫苗與AZ疫苗。圖／東港安泰提供
莫德納疫苗與AZ疫苗。圖／東港安泰提供
對於衛生局開罰，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，虛心接受、確實改善。圖／本報資料照
對於衛生局開罰，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，虛心接受、確實改善。圖／本報資料照

新冠疫苗 衛生局 屏東縣

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