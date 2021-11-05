蘇貞昌：兩岸情勢嚴峻，我們不希望戰爭
國民黨立委孔文吉今於立法院質詢行政院長蘇貞昌，兩岸關係目前是和平、緊張、嚴峻或是準戰爭狀態？蘇貞昌表示，「我們希望和平，但情勢嚴峻，我們不希望戰爭」。
孔文吉指出，國防部增編預算跟陸委會政策，將兩岸關係導向準戰爭狀況；蘇貞昌回應，剛好相反，是對方不斷軍機擾台，我方努力備戰、不求戰。對於孔文吉質疑政府做法並非正確處理兩岸關係的方式，蘇貞昌則說，「自古以來，唯有這樣才能止戰」。
孔文吉也詢問陸委會主委邱太三，是否有對兩岸恢復交流規劃具體作法？邱太三表示，兩岸商務人士交流、企業員工調度，會在疫情可控情況下，做相關準備及放寬。
對於我國產品屢遭大陸禁止進口，是否有溝通管道？邱太三表示，農委會本跟大陸就有對於檢疫結果做相關公告，但這兩次大陸都沒提出具體事證；孔文吉表示，對於兩岸關係沒辦法突破，陸委會應積極解決，邱太三回應，「我們都有做各項準備，只是對岸要調整態度」。
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