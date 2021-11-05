綠批公投綁大選來亂的 藍：那為何修憲複決要綁大選？

民進黨批評國民黨推「恢復公投綁大選」公投是來亂的，立法院國民黨團上午質疑，民進黨現在力推修憲，也主張修憲公民複決要綁明年地方九合一大選，那為何一般公投卻不能綁大選，道理何在？難道別人做不可以，只有民進黨可以做？

黨團總召費鴻泰表示，公投如果綁大選是來亂社會，那民進黨要推的修憲公投為什麼複決時要綁大選？民進黨就連六都市長候選人提名都收回由蔡英文徵召，證明蔡正走向獨裁，「別人做不可以，只有他可以做」。

對於民進黨引2018年九合一選舉併公投亂像，主張公投不能併大選。費鴻泰說，當時只有台北市邊投票、邊開票，這是技術問題，不是是非對錯問題。

黨團副書記長李德維也說，立法院長游錫堃上周才說，對修憲公民複決已有共識要配合2022年地方九合一選舉合併投票；民進黨團總召柯建銘也說修憲案若不併2022大選，根本是自殺式修憲，修憲複決可綁大選，一般公投為何不能？

李德維再呼籲，修憲不易，也絕對不是一黨一派單獨的想法或意志，必須集結所有的政黨與民間想法，民進黨政府既然要推修憲，蔡英文總統應在修憲前召開國是會議。

李德維說，前總統李登輝時代為了修憲召開相關國是會議，最後促成總統直選與精省等相關政治變革，呼籲蔡英文總統也應開大門走大路，不要只想用自己的想法主導，必須把朝野與民間想法納入；應該畢其功於一役，不應該草率為之。

黨團書記長陳玉珍則說，不在籍投票可以節省人民往返的費用與時間，中華民國是科技大國，要推電子連署也相當容易，現行公投法還已有電子連署、不在籍投票法源依據，這些是中選會馬上要做的事情。

陳玉珍批評，行政院對不再及投票與電子連署推動遲無進展，現在甚至還反對公投綁大選，所做所為完全與民主精神背道而馳。