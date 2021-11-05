【重磅快評】媒體採訪比八大行業開放更易傳播疫情？

考量國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心自11月2日起調整相關措施及規定，不僅高鐵、台鐵、電影院可飲食，連八大場所無陪侍都可開放。但讓人不解的是，行政院會後記者會卻仍以防疫為由限制媒體拍攝，陸委會仍是以線上進行記者會，也引來「莫非走回威權」等質疑。

防疫當然重要，因此對採訪權做出若干限制也無可厚非；在疫情嚴重、三級警戒之時，相信也沒有媒體白目到視群聚如無物。如今疫情趨緩，採訪權卻仍受相當制約，怎可能不引發種種聯想？

或曰，線上記者會不是一樣可以達到即時、有問必答等目的？看似如此，卻也不要忘了，6月時行政院宣布授權台積電及永齡基金會代表政府直接與疫苗原廠洽購，蔡英文總統也與台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘會談時，總統府發言人透過臉書直播說明，卻發生斷訊達近8分鐘的前例。

這還只是「線上」看得到的缺點。事實上，各家媒體記者近身觀察或攝影鏡頭透過實體記者會「捕捉」訊息，遠遠大於透過線上或官方提供的照片影像，從官員的眼神、表情、肢體動作，到桌上的筆記、公文紙本，都有可能左右新聞的焦點或走向，甚而成為民眾判斷是否有所隱瞞的佐證。

更關鍵的仍在於如今仍以防疫為由限制採訪權是否合理？如果說運動、唱歌都可免戴口罩，高鐵、台鐵、電影院內都可飲食，就連八大場所只要無陪侍都可以開放，難道記者會或讓記者攝影的染疫危險程度會更高？

甚至，就連政府的標準都不一致。依據政院官網，閣揆蘇貞昌今天赴立法院施政報告及備詢，因防疫考量採「共訊」、新聞處提供照片方式；但10月31日出席屏東縣立體育館公投說明會，卻僅請媒體佩戴口罩及保持社交距離；2日總統府「宣布第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」，府方也僅要求各家媒體限派1文字、1攝影記者，並未如政院般視攝影記者如大敵。

疫情雖大幅改變了許多行業的運作模式，但終歸有回復實體的一天；對政府來說，更不應以防疫為由變相限制媒體的採訪權。但願「媒體採訪比八大行業開放更易傳播疫情」只是外界推測，並非政府本意真心。