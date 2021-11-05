基隆到八堵是無解題目 柯文哲:不要鬼扯老半天

針對基隆捷運，台北市長柯文哲上午參加「台北熊好券」抽獎時受訪指出，基隆到八堵是無解的題目，不能用台鐵捷運都要做來解決，現階段技術不可能，其實講清楚就好了，不要害怕老百姓不高興，講清楚有困難嗎？代替方案是什麼就好了，不要鬼扯老半天。

柯文哲說，基隆河谷的交通整合計畫，從台鐵優化、基捷、北宜高鐵、北宜直鐵、還有汐止民生線延伸、公路系統改，有各種方法，全部蓋也沒有道理，這是科學題目，「只是當時講太快了」。

柯文哲說，2017年3月，蔡英文總統在基隆宣布前瞻計畫第一砲基隆輕軌，4年半後，今天完全不見了，他要問的是 ，一個80億的國家型建設計畫，由總統宣布，當年經過國發會、交通部審核形成國家政策，如果是走這種程序出來的，會在4年半後從空中消失嗎？ 這才是國家危機，國家政策都隨便講講，國家政策就不見了。

柯文哲說，這次他會那麼火大，其實路線要改，他沒意見，早一點講，現在全部改掉，實際蓋過捷運就很清楚，環評、都審、土地徵收、可行性評估、財務自償性，這要幾年？

柯文哲說，現在講老半天，何時開工？當時基隆輕軌從空中消失，國家可以這樣？政治的核心是執行力，講半天結果是講假的。