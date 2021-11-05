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拒朱立倫聘黨內榮譽職 郝龍斌：我不需任何酬庸性職務

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫上任後，在未徵詢下，片面增聘前副主席郝龍斌出任中評會主席團主席，經全代會通過，遭郝發聲明拒絕。郝上午受訪表示，他不需要任何酬庸性職務，會盡黨員一己之力全力協助國民黨，力求讓國民黨重返執政。記者周志豪／攝影
國民黨主席朱立倫上任後，在未徵詢下，片面增聘前副主席郝龍斌出任中評會主席團主席，經全代會通過，遭郝發聲明拒絕。郝上午受訪表示，他不需要任何酬庸性職務，會盡黨員一己之力全力協助國民黨，力求讓國民黨重返執政。記者周志豪／攝影

國民黨主席朱立倫上任後，在未徵詢下，片面增聘前副主席郝龍斌出任中評會主席團主席，經全代會通過，遭郝發聲明拒絕。郝上午受訪表示，他不需要任何酬庸性職務，會盡黨員一己之力全力協助國民黨，力求讓國民黨重返執政。

郝龍斌說，他事前不知道獲聘中評委主席團主席，當時人正在台東參加一個活動，有人跟他恭喜，他才知道他變成中評委主席團主席，當時立刻就發聲明表達婉拒，之後朱立倫有發個簡訊給他，內容與之後公開受訪所說的話差不多。

對於未如黨內預期出任國民黨副主席，朱甚至否認曾徵詢。郝龍斌也還原，在黨主席選舉前，已經告訴朱立倫，「副主席我已經做了很多次，我覺得副主席不需要考慮我」。

黨內傳出郝龍斌有意接掌國民黨智庫，郝則說，「基本上我覺得如果我能出力的話，願意來做一些事情」。

中評委主席團爭議後，與朱立倫是否關係生變？郝龍斌表示，他與黨內任何人溝通都很順暢。

郝龍斌 國民黨 朱立倫

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