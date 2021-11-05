警方去國民黨智庫查水表？ 徐國勇：沒人會做這種政治偵防

國民黨智庫昨天舉行座談會討論氣候變遷議題，但會前卻遭警方到場關切，國民黨認為警方濫權。內政部長徐國勇今天表示，沒有人會去做這種政治偵防，他相信警察根本不會這麼做，他也相信警察局的說法。

中正一分局昨天以新聞稿說明，表示有鑒於近日在凱達格蘭大道舉行四大公投議題相關的合法集會有發生滋擾事件，警方是基於善意及預防性維安考量，由轄區派出所員警到場詢問主辦單位是否為公投議題，以及是否需要警方協助。

徐國勇今天在立法院會前受訪時表示，這件事情一直到昨晚新聞出來他才知道，他問了警方，警方表示是誤會，徐國勇說，台北市警察局告訴他事後有和國民黨智庫說明，警方給他的說法和新聞稿一樣，是好意過去。

徐國勇說，沒有人會去做這種政治偵防，相信警察不會這麼做，所以昨天早上發生這件事，也沒有向他報告，就直接處理，一直到晚上才告訴他，他也相信警察局的說法。媒體追問這和公投是否無關，他說「沒有」。