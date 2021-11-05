歐洲議會訪立院 蘇貞昌：自助人助才能立足全世界

歐洲議會代表團今天訪立法院，行政院長蘇貞昌上午在立法院會前受訪時說，「歐洲議會今天來訪問最高的民意機關立法院，是非常對稱、也重視我國民主自由」，他表示非常歡迎也期待。蘇貞昌說，國人同胞要有信心，「只要我們做得好，全世界都會一團接一團來，會有更多幫助，我們自助、人助，我們自強，才能立足世界。」

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）特別委員會（INGE）」組成官方代表團，由特別委員會主席古斯曼率團，目前正在台灣訪問。

蘇貞昌說，歐洲議會第一次派官方代表團，自己和對方（議會）會談時，古斯曼第一句話明白說，他們是跨黨團、跨國家的代表團，非常重視台灣防疫的成功，也非常重視台灣在民主自由方面的堅持，尤其是在第一線，面對中國的壓力跟假訊息的滲透，能夠做得這麼好，非常值得學習、肯定，所以派官方代表團來。

蘇貞昌說，甚至在歐洲議會，還以580票對26票的懸殊比例，通過支持台灣加入WHO、支持在台灣的歐洲經貿辦事處，改為歐盟駐台灣辦事處，其他還有36項都非常具體支持台灣。

蘇貞昌說，今天歐洲議會訪問台灣最高的民意機關立法院，是非常對稱、也重視我國民主自由，非常歡迎也期待，國人同胞要有信心，「只要我們做得好，全世界都會一團接一團來，會有更多幫助，我們自助、人助，我們自強，才能立足世界。」

歐洲議會是在20日於史特拉斯堡全會以580票贊成、26票反對、66票棄權，通過「台歐盟政治關係暨合作」報告；報告建議歐盟應與會員國密切合作、強化台歐盟政治關係。