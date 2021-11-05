張景森勸柯辭職 代理市長推不到5萬公宅「我跳樓謝罪」

台北市長柯文哲昨到北市議會針對社會住宅等重大工程政策進行專案報告，面對議員批評柯文哲當年喊出8年5萬戶社宅，如今卻不到2萬戶、且稱要停看聽，質疑政策跳票，柯文哲回嘴8年5萬戶的豪言是行政院政務委員「張景森告訴我的」。對此，張景森昨晚在臉書酸，柯文哲第二任何曾認真看待政治承諾，他建議柯辭去台北市長、專心選總統，他推薦林欽榮或林洲民代理台北市長，如果一年內沒有辦法把台北市5萬戶公宅的土地和財源都找到，「我願意跳樓謝罪！」

北市議員汪志冰昨批柯文哲當年喊出8年5萬戶社宅，如今卻不到2萬戶是政策跳票、把市民當白老鼠。柯文哲則回嘴，這不是跳票、而是認清事實，他還說，當年8年5萬戶的豪言，是行政院政務委員「張景森告訴我的」。

張景森昨晚在臉書貼文寫到，「是啊，柯市長，7年前我曾告訴你，台北市起碼要蓋5萬戶公宅，才能夠照顧到台北市的弱勢族群。謝謝你接受我的意見，列入競選政見。」他說，不管這個目標是不是高估，起碼當時我們對這個政見都是認真的。

張景森說，當時他還推薦林欽榮、林洲民這兩個拚命三郎去幫柯，拚命要實現公宅政見，照顧年輕人。「你的第一任期公宅成績還不錯，都是因為這兩個人對台北有使命感，努力工作的緣故，那真是一段美好的歲月。你現在的18000戸，應該是那個時候努力的成績吧？」

張景森繼續寫到，「可惜你的第二任，這兩個人都離開了，原因也不用我說，你心裡很明白。」他說，「但我要問的是，後來你的市政府有哪一個官員，包括你自己，曾認真看待自己的政治承諾？」

張景森說，5萬戶公宅在全世界的城市裡是一個很低的目標，但在台北的現實上是一個艱巨的任務。就算做不到目標，以第一任的努力程度，蓋不到5萬戸，也有個3、4萬戶吧？台北市民也不見得會太苛求！「老百姓要看的是你的態度：你是不是對弱勢的市民跟年輕人真心關懷？你是不是認真看待自己的政見？你是不是積極在為成功找辦法，還是一心只想在找藉口、閃避責任，甚至於要找人替你負責？」

張景森說，「我一天也沒有進去過你的市政府工作，沒有辦法幫你找土地、蓋房子，所以抱歉！我對你的政見跳票沒有辦法負起什麼責任。如果要我負責任，我建議我們一起負責。」他說，「反正只剩一年，我建議你辭去台北市長，專心去做黨主席、專心競選總統。」

張景森最後寫到，「我可以向行政院推薦林欽榮或林洲民去代理台北市長，如果他們在一年內沒有辦法把台北市5萬戶公宅的土地和財源都找到，我願意跳樓謝罪！」