美國評估台海衝突誘因 「外國駐軍」被排除

美國國防部本周三（11月3日）發布的中國軍力報告中，以往歷年提及的中國對台動武的可能觸發原因現在少了一條--外國在台駐軍。在台灣總統蔡英文不久前公開證實台灣駐有少量美國軍人，引起北京的抗議後，這一變化受到美國《新聞周刊》（Newsweek）的關注。

該刊報導，在2020年的中國軍力報告中，列出了可能導致中國對台採取軍事行動的7個場景：台灣正式宣布獨立；旨在邁向台灣獨立的未知舉動；台灣內部發生動蕩；台灣獲得核武器；兩岸統一對話被無限期拖延；外國干預台灣內政；外國在台駐軍。

今年的版本中，最後一條被刪除，只剩前6個場景，屬於「歷史上中國曾表示過會考慮使用武力的情況」。

對《新聞周刊》記者的詢問，五角大樓發言人邁納斯（Martin Meiners）中校表示，對報告中所述沒有任何補充。同以往絕大多數版本一樣，最新報告也提到，被認為可能成為中國武力干預的潛在導火索的情況「隨時間推移有所變化」。

報道稱，「外國在台駐軍」的說法於2009年首次被寫入報告的這一部分，此後幾乎每年都有提及，只有2015年是例外。在這一年，美國軍方對中國武力犯台可能性的表述與往年有所不同。

「邁向獨立的未知舉動」的表述，2006年首次出現在報告中；兩岸對話無限期拖延這一條是2004年被寫入報告；有關核武器和內部動蕩的表述早在2002年就已出現；而「宣布獨立」和「外部干預」的表述，在2000年美國國防部第一次發布的中國軍力報告中就被視為或導致中國犯台的場景因素。

台灣總統蔡英文10月26日接受CNN專訪時，證實目前有美軍駐在台灣，但「人數沒有外界想像的多」。此話一出引起中國政府強烈反應，外交部發言人批評美國在台灣問題上搞「脅迫」，敦促美國遵守「一個中國」原則。他也再次重批民進黨的「謀獨行徑」，強調「台灣是中國一部分」是「鐵的事實」。

香港《南華早報》指出，北京方面一直很清楚台美之間存在非官方性質的防務交流，但隨著蔡英文的公開證實，中美之間在這一問題上保持了40年的相互默契被打破。

除蔡英文外，台灣國防部長邱國正日前還證實了有關台灣海軍與美軍一同在關島美軍基地受訓的報導。此前台灣《蘋果日報》對此進行了報導。就此，五角大樓發言人邁納斯對《新聞周刊》表示，不會對個別的行動及培訓置評，但強調，美國「對台的支持和防務關係依然旨在因應北京目前的威脅，並符合《對台關係法》的承諾和一個中國政策」。

（新聞周刊、南華早報）

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