影／藍營街舞宣傳片挨批 沈智慧淚崩：快瘋了！

為宣傳「第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽」，中華民國街舞運動協會理事長沈智慧日前在臉書分享一支短片，意外引發熱議。中華民國街舞運動協會理事長沈智慧今(4)日淚崩表示，「我真的快瘋了！為街舞做事有錯嗎？政治人物為街舞做事有錯嗎？我努力了，我盡力了，真的不要再傷害我了」。

沈智慧指出，舉辦中正盃加上能夠成為升學指定盃賽，是經過2年的努力，體育署核定街舞大賽總經費只有10萬元，自己四處張羅300萬、400萬的預算，許多政治人物是我能夠找的，他們給我很多的支持。雖然經費仍差30萬元，「我這幾天，努力到...快瘋了，我真的快瘋了，為街舞做事有錯嗎？政治人物為街舞做事有錯嗎？徐立剛，你是街舞圈的孩子，真的不要這樣子把你自己給玩完了，你要我公布你的錄音帶嗎？真的夠了，我們一起為街舞來努力，真的不要這樣子惡搞了」。

沈智慧說，我不會跳舞沒有錯，所以我請黎明技術學校跳舞老師專程來教，我找我的姐妹淘，從今天練起總有一天我會練好，得到許多長輩的支持，他們明年還希望舉辦長青組，全民瘋街舞不行嗎？還有一位爸爸打電話告訴我，要跟他女兒一起跳街舞，希望明年辦親子組，「我說好，我錯了嗎？我錯了嗎？」愛好街舞不分年齡，也不分政治，是不是政治人物或者是商人，也不分藍綠，大家一起努力，不要再用那種有色眼光看我了，我只是一個普通的人，我不是現任立委，也不是有錢的立委，「我努力了，我盡力了，真的不要再傷害我了」。