【重磅快評】草螟弄雞公後 陳明通為雞屎落土而驕傲？

美國國防部公布「中國軍力報告」指出，中國大陸軍事發展目標是要在2027年迫使台灣依北京條件進行談判；國安局長陳明通則強調，我們不可能在中共武力逼迫下上談判桌，「台灣人一口氣，雞屎落土也有三寸煙」。

台海情勢緊繃，除了蘇貞昌拿「掃帚」備戰外，陳明通的「雞屎」也準備落土。但台灣的生存與安全，如果陳明通的「雞屎」都冒煙了，大概也用不上蘇貞昌最後的「掃帚」了。

兩岸關係敏感。最近大陸商務部發通知鼓勵家庭儲存生活必需品，以滿足日常生活和突發情況的需要，引發網路熱議；從「要統一了嗎」、「兵馬未動，糧草先行」到「準備開打了」，揣測紛紜。官媒《環球時報》總編輯胡錫進呼籲網友「別解讀歪了」，指是因應疫情反覆和災害頻發，要求中國家庭增強常備能力。

陳明通的正解則是，北京因為要辦理冬奧想維持清零，在封城下要求民眾存糧，與對台發動戰爭沒有關係。

胡錫進也說，台海固然緊張，但他沒有看到局勢已到箭在弦上、頃刻激發的絕對緊迫。胡錫進的降溫，儼然印證陳明通上月有關「蔡總統任內，兩岸不會有事」的鐵嘴說法。

不過，商務部一紙要求家戶儲糧的通知就引發網上躁動，胡錫進形容這是「敏感時期輿論的放大鏡效應」。而這恐怕更值得警惕。

這種社會躁動現象，在一定程度上反映了大陸民間普遍對兩岸關係的不耐情緒與武統聲浪。因此，一年來，中共在國際上打壓台灣的手固然從未放鬆，但習近平在兩岸關係上的談話，除更加謹慎不再讓蔡英文有機會撿槍外，也在持續抑止大陸社會的躁進氛圍。

但美國從川普延續到拜登的抗中方向不變，護台加倍用力，則讓蔡英文更有恃無恐。蔡英文繼續標榜維持兩岸現狀，也表示願意與習近平坐下來談，但是從「新兩國論」到「美軍在台說」，一出手往往就是在挑戰習近平的戰略定力。更不用說，民進黨政府去中國化的腳步，仍不斷挑逗著大陸社會的民族情緒。

美國護台的戰略似漸清晰，實則依然模糊；習近平的戰略定力也不會毫無底線，大陸民間更已逐漸喪失等待的耐心。如果草螟繼續弄雞公，蔡英文任內，兩岸一定沒事？

草螟弄雞公後，陳明通只能為「雞屎落土也有三寸煙」的台灣人一口氣而驕傲？他應該先問：蔡政府為什麼「放雞屎有，生雞卵無」？