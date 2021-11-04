智庫活動疑遭扯公投「查水表」 國民黨：徐國勇出來講

國民黨智庫上午舉行氣候變遷座談，遭警方以關切公投為由疑似「查水表」一事，國民黨文傳會主委凌濤痛批，國民黨針對國家困境提出務實解方的「氣候變遷議題」座談會，竟被認為與公投有關而遭到警方關切，「隱身背後下指令的高層到底是誰？」內政部長徐國勇應該出來向社會說明。

據了解，在警方關切一事被媒體批露後，中正第一分局長陳明志與仁派出所所長育銘中午已赴國民黨智庫說明並致意。

國民黨發言人、台北市議員張斯綱指出，此次座談會只有通知媒體，並未對外公開，且過去智庫召開多次記者會或座談，也從未接到警方關切、也沒有出現抗議場景，從員警對話中可知，基層警政單位恐怕「有從上而來的壓力」，而不得不為。

張斯綱說，警政高層雖後續前來說明，是由於凱道夜宿活動及公投正熱，才前來「保護安全」，但此說法實在過於牽強，也無法充分釋疑。

張斯綱也質疑，智庫的相關議題會議已持續舉辦長達半年，為何此時鄰近公投才來「注意安全」？張斯綱進一步指出，如果警方有具體陳抗情資，就應該通報當事單位清楚說明，為何模糊以對、是否有不能說的壓力？

張斯綱認為，國民黨感謝基層員警平日的辛勞，然而值此民間公投進行之時，有如此不尋常的關切舉動，內政部長徐國勇應該出面說清楚講明白，由社會共同檢視與釐清，絕不允許公權力受到政治意圖扭曲濫用，否則就是坐實民進黨「民主獨裁」的執政。

凌濤批評，道民進黨政府已經不顧表面形象、要濫用公權力政治偵防在野黨到這種地步嗎？徐國勇若不出來說清楚，維護治安的大家長，恐淪為政治情蒐的大掌櫃。