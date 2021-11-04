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被推薦當藍新北主委侯友宜也贊同？ 林金結：空穴來風

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員林金結。圖／取自林金結臉書
新北市議員林金結。圖／取自林金結臉書

國民黨新北市黨部主委遲未定案，傳出新北市議員林金結被推薦出任，他今回應消息是「空穴來風」，推測是自己最近在中常會提各縣市黨部主委直選，才會被說「想選」。國民黨則表示，目前確實有在徵詢地方人士；黨內人士也說，主席朱立倫與新北市長侯友宜確實正討論中。

朱立倫當選國民黨主席後，也開始安排各縣市黨部主委，以備戰明年大選，目前仍有六縣市黨部主委尚未定案，其中新北為指標選區，也因此格外受到關注。

據地方人士透露，朱立倫無意讓新北市黨部主委黃志雄續任，並請新北市議長蔣根煌推薦人選，蔣根煌推薦新北市議員林金結，且受新北市長侯友宜的認同，但卻遭黨內以資歷及球員兼裁判等理由拒絕。

地方人士還說，朱立倫之後轉而徵詢前新莊市長許炳崑、前立委蔡家福及朱俊曉等人，甚至還請前國民黨秘書長江政彥回任。國民黨組發會主委許宇甄表示，目前確實有在徵詢幾位地方人士；黨內人士也說，朱立倫及侯友宜確實有在討論人選中。

林金結表示，自己有關新北市黨部主委的消息都是空穴來風，推測可能是當初自己在朱立倫剛上任時就提各縣市黨部主委直選，所以才會被認為說「自己想選」。他還說，國民黨前秘書長李乾龍在任時就有徵詢過他主委一事，但他沒有答應，並推薦現任主委黃志雄出任。

林金結強調，市黨部主委最好人選是要曾經選舉過的，包含曾任鄉鎮市長、立委等，才有辦法在接下來的大選中做好提名及輔選的工作，像民進黨新北市黨部主委也都是由議員或立委來擔任。

新北市議員江怡臻表示，主委是選舉中的關鍵，不只能影響提名人、時程及新人措施等，其中協調及提名重中之重，還關係著提名後里長、議員及市長的選舉等，所以大家一定是高度矚目，也會希望選出一個公正的人。

據地方人士透露，朱立倫無意讓新北市黨部主委黃志雄續任，並請新北市議長蔣根煌推薦人選，蔣根煌推薦新北市議員林金結（中左），且受新北市長侯友宜（中右）的認同，但卻遭黨內以資歷及球員兼裁判等理由拒絕。圖／取自林金結臉書
據地方人士透露，朱立倫無意讓新北市黨部主委黃志雄續任，並請新北市議長蔣根煌推薦人選，蔣根煌推薦新北市議員林金結（中左），且受新北市長侯友宜（中右）的認同，但卻遭黨內以資歷及球員兼裁判等理由拒絕。圖／取自林金結臉書

朱立倫 國民黨 林金結 新北

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