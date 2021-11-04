世盟曾永權主持視訊論壇 歐洲代表嘆疫情對社會造成衝擊

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權下午主持世盟歐洲區域視訊論壇，這次論壇主題是「新冠肺炎疫情對歐洲自由民主與經貿發展的影響」。曾永權說，新冠肺炎造成全球各地的亂象，也對自由民主和經貿產生衝擊，台灣防疫工作的表現，可說是全球防疫體系的模範生。新冠肺炎影響下，台灣與歐盟經貿關係反而逆勢成長，根據2020年歐盟與我國雙邊關係概況報告，台灣成為歐盟在亞洲地區第五大貿易夥伴，雙邊貿易總額成長近一成，達到505億歐元。

曾永權指出，新冠疫情肆虐，工廠停工，影響產業供應鏈，導致全球車用晶片缺貨現象，台灣疫情管控得宜，半導體產能成為全球經濟注目的焦點。德國政府函致我國轉請台積電（TSMC）生產的晶片優先供貨。當全球面臨晶片短缺時，台灣半導體產業能藉此機會與歐洲產業結合，透過投資、研發創新和人才交流等方式面對挑戰。在新冠肺炎影響下，台灣與歐盟經貿關係逆勢成長，根據2020年歐盟與我國雙邊關係概況報告，台灣已成為歐盟在亞洲地區第五大貿易夥伴，雙邊貿易總額成長近一成，達到505億歐元。

曾永權說，新冠肺炎造成全球各地的亂象，也對自由民主和經貿產生衝擊，台灣防疫工作的表現，可說是全球防疫體系的模範生，頗能比較新冠肺炎疫情對歐洲自由民主與經貿發展的影響。

德國國會議員費雪透過視訊表示，新冠疫情期間，媒體有關新冠疫情的報導，都不夠平衡周延，往往太過偏頗，多為散播恐懼，集中在疫情造成的損害，政府又透過各種管制，譬如社會網路的管制，影響人們態度的形成，這迫使人們選擇不同管道的消息來源。

愛爾蘭參議員威爾森說，疫情過後，經濟再度復甦，貿易也會成長，但一切都將與我們過去所習以為常的不同，將來科技主導著我們的一切互動，地球上的人們都會更關心自己的生活。疫情造成愛爾蘭很大改變，愛爾蘭的銀行原本積極推動無現金交易，現在利用新冠疫情的機會，讓民眾逐漸接受這種新的趨勢。宗教團體原本配合政府，限制宗教集會，但是信徒迫切需要宗教活動，這造成了宗教與政府的摩擦，因為疫情使然，更多的人需要宗教與禱告。