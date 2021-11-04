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公投發表會先正後反　費鴻泰：中選會用公權力製造不公

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

公投電視發表會13日登場，立院國民黨團總召費鴻泰今天表示，中選會規劃的發表會流程採「正方、反方、正方、反方」依序發言，正方一定被反方修理，中選會用公權力製造不公平，黨團將發文要求調整，應以抽籤決定發言順序。

對年底反萊豬等4公投，費鴻泰指出，國民黨目前就是先確保自提的反萊豬與恢復公投綁大選兩公投過關，對珍愛藻礁公投則支持；連「小綠」的時代力量都支持這3項公投案，這就是民意所趨，預估這3案最後都會過關。

費鴻泰說，就國民黨所提的反萊豬兩公投，立院各委員會下下周開始，也將配合發動安排專案報告、公聽會與考察，為年底公投暖身、聚焦，其中反萊豬公投牽涉衛環、財政、內政、教育、國防、經濟等委員會，公投綁大選則在內政委員會。

至於公民團體鎖發動的護藻礁與重啟核四公投，費鴻泰表示，國民黨都樂觀其成，對護藻礁公投宣傳會多出一些力，像是再安排前往大談藻礁考察了解現況；至於重啟核四公投，「不管贊成與否，不能說這題目是我們的」，也不會去考查核電廠。

費鴻泰說，雖然現在全球在談環境、氣候變遷議題，但國民黨團並沒有準備宣傳重啟核四的相關論述；核四不是國民黨的題目，執政的民進黨要辯應該找公投領銜人黃士修辯。

至於前總統馬英九表態挺重啟核四公投，費鴻泰表示，馬是卸任元首、前主席，尊重發言，國民黨本來就是大鳴大放政黨。

費鴻泰揶揄，國民黨的公投題目跟民進黨理念很近，高雄市長陳其邁當立委時說開放萊豬總統下台，行政院長蘇貞昌上一次任閣揆時說瘦肉精是毒劑，都是國民黨現在的主張，只是民進黨現在都在罵自己講過的話。

此外，費鴻泰說，公投綁大選本來也是民進黨神主牌，以前罵鳥籠公投，但現在卻變成民進黨在反對綁大選，真不知今夕何夕。

公投 國民黨 費鴻泰

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