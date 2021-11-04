基捷八堵到基隆10年後決定 遭怨「總統市長換了幾回」

基隆捷運爭議不斷，交通部長王國材今天再拋出從南港到八堵，先營運一陣子後，如果基隆市民習慣後，第二階段八堵到基隆，「應該是10年後的事」。此言論又引發通勤族議論，吳姓通勤民眾說，10年後再決定也太久了吧，屆時總統、台北、新北、基隆市長都不知換過多少人，還能推動嗎？

交通部長王國材昨在立院表示，第二階段的八堵延伸基隆一定要做，且傾向八堵至基隆段不留台鐵，引發爭議。今天他再指第二階段八堵到基隆，「應該是10年後的事」，又引發討論。

針對王國材的發言，國民黨前立委、基隆市長參人謝國樑說，基隆的捷運不能再等了。民眾已經等太久了。交通部應盡快的來進行；但是也不應該因為蓋捷運就廢除基隆火車站，影響到通勤族的權益。不管10年或是更久，只要是影響到通勤族，都會堅決的反對。

民進黨立委蔡適應針對基捷則說，過去基隆捷運講好很久，卻一直無法推動，就是充滿太多密室協商，柯文哲這幾天的說法及提觀點是錯誤的，還指變更路線是吵地皮，「基隆端沒有徵收的問題，哪來的炒地皮？」他與市長林右昌一直主張基隆捷運過程必須「透明公開、公眾參與」，這8個字非常重要。

蔡適應指出，他與林右昌與交通部協商過程中，認為有一些可能替代方案，因此決定八堵至南港先優化，並整合汐東線，八堵到基隆部分是第二階段，要求交通部年底來基隆說明，讓基隆人知道各方案優劣和效益。基隆捷運讓基隆和大台北捷運路網串接，最重要的是基隆人有機會和大台北都會人一樣，可以享受穩定便捷的捷運。

王國材今天指八堵到基隆「應該是10年後的事」，此言論又引發通勤族議論，吳姓通勤民眾說，10年後再決定也太久了吧，屆時總統、台北、新北、基隆市長都不知換過多少人，還能推動嗎？

「可以一邊建南港到八堵，一邊評估八堵到基隆，為何要等到10年後再決，那年底說明會根本也不不用開了吧，10年後再決定太離譜。」游姓通勤婦人說。