民眾黨公投立場內部爆異音 兩好兩壞基調仍不變

對於四大公投案，民眾黨早已表態「珍愛藻礁」、「反萊豬進口」同意、「公投綁大選」、「重啟核四」反對的「兩好兩壞」立場，但有中央委員及黨員批評，此立場未經中央委員會決議，且黨內民調顯示為「四好」，黨的立場無法取得黨內共識。民眾黨立委蔡壁如今則重申，經溝通，黨仍定調兩好兩壞；民眾黨黨務人士也表示，黨的兩好兩壞立場從未改變，接下來的宣傳將以兩好立場為主，其餘則尊重個人意見。

據了解，民眾黨今年3月舉行中央委員會春酒時，即針對公投議題進行討論，現場對於保護藻礁、反萊豬、反核四重啟即有共識，後續經民眾黨公投小組決議，定調兩好兩壞立場，4月起以此進行宣傳。

未料，5月疫情爆發，公投宣傳被迫停止，隨著疫情趨緩，民眾黨8月重啟公投宣講，但有中央委員及黨員對於「公投綁大選」及「重啟核四」不同意的立場表達異音，並要求進行黨內民調；經調查2525位黨員意向，最後「珍愛藻礁」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「重啟核四」的同意比例分別高達72.8%、78.5%、74.1%、62%，呈現「四好」傾向，與國民黨相同。

有中央委員批評，對於兩好兩壞立場，始終未經黨內最高決策單位中央委員會決議，且黨內民調也顯示，黨的論述無法取得多數黨員共識，若仍堅持兩好兩壞立場，恐衝擊明年選情。

蔡壁如今則表示，雖然這段時間黨內民調跟黨的兩好兩壞立場有些出入，但經過溝通，最後仍希望定調兩好兩壞，接下來一個半月，她也會透過每天早上站街頭宣講方式，跟民眾溝通公投議題。

民眾黨務人士則說，對於四項公投案，黨內同意比例平均高達七成，為了避免爭議，黨主席柯文哲10月份黨務會議時即定調，接下來主要宣傳兩好立場，其他則尊重個人意見，黨的兩好兩壞立場並未改變。

民眾黨今也發表聲明，經內部研商及綜整各方意見，復經黨內中央委員會11月2日決議，「原則上不反對兩好兩壞」，未來將以「護藻礁、護食安、護台灣」為主軸進行對外宣傳。