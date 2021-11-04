溝通修憲與公投 朱立倫下周四出席國民黨立院黨團大會

國民黨主席朱立倫上任後，積極再強化黨部與黨團連結，不僅黨務人事大量融入現任與卸任立委，分批與黨籍立委聚餐，今天也確定，下周四上午將出席黨團大會與黨籍立委座談。黨團總召費鴻泰分析，屆時公投與修憲議題將是溝通焦點。

國民黨團目前規劃，下周四上午8時15分召開黨團大會，黨籍立委先就當前議題與立院議事攻防進行討論，8時30分朱立倫才會正式造訪，與黨籍立委閉門座談，溝通黨務與黨團作戰事務。

黨中央規劃宣傳反萊豬等2公投，將舉辦1218場街頭宣講。費鴻泰說，場次目前由組發會與縣市黨部規畫中，只要疫情進一步解封，可以拿下口罩，就可前往市場與捷運站遍地開花舉辦，有信心最後辦的會比1218場多。