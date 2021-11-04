將提黨版修憲案 國民黨推閣揆同意權、環境變遷4議題

因應民進黨力推修憲，國民黨主席朱立倫上午召開首次修憲小組會議，確定將提國民黨版修憲提案，主要納4大主張：公民權下修至18歲、恢復閣揆同意權環境變遷與動物保護入憲。待專家擬寫具體條文後，將送中常會與黨團大會通過。

國民黨團總召費鴻泰表示，修憲必須取得全民共識，是大事不是小事、不是兒戲，蔡英文總統如果認真要修憲，應開國是會議凝聚社會共識，否則只是把修憲做為選舉議題炒作。

國民黨上午舉辦修憲小組會議，確定4大主訴求，包含擴大公民權下修至18歲、恢復閣揆同意權，以及環境（氣候）變遷、動物保護理念入憲。

費鴻泰指出，環境、氣候變遷問題已造成人類生存危機，是本世紀一定要重視的問題；少子化時代來臨，很多民眾把寵物當家人，保護動物訴求也必須入憲保障。

至於政府體制調整，費鴻泰說，一個大原則就是要讓政府未來運作能更「權責相符」，讓有權力的人要更被監督，也因此主張恢復閣揆同意權。

此外，搭配恢復閣揆同意權修憲，費鴻泰表示，黨版修憲案也將要求將考監委員人事同意權門檻，由目前的1/2以上立委同意，上修為2/3以上同意，提升獨立性；目前立院每年「得」聽取總統國情報告，也將改為「應」聽取，要總統履行。

費鴻泰表示，國民黨版修憲案詳細文字，將請學者專家完成，之後也會分送中常會與立法院黨團大會通過，凝聚黨內共識，「沒有時間表」。

費鴻泰說，這個會期可以談修憲的時間太少，感覺民進黨現在也並不熱衷，比較關心1218公投，修憲案要趕在明年3月在立法院完成三讀可能性微乎其微，推測民進黨應是要延到2024再併大選複決，才有充裕時間討論與凝聚共識。