快訊

台大教授賀德芬為查「蔡英文論文」告上教育部 判決結果出爐

婦打BNT不適遭恩主公醫院「逼退掛號」 一度瀕死兒痛批：不負責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將提黨版修憲案 國民黨推閣揆同意權、環境變遷4議題

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

因應民進黨力推修憲國民黨主席朱立倫上午召開首次修憲小組會議，確定將提國民黨版修憲提案，主要納4大主張：公民權下修至18歲、恢復閣揆同意權環境變遷與動物保護入憲。待專家擬寫具體條文後，將送中常會與黨團大會通過。

國民黨團總召費鴻泰表示，修憲必須取得全民共識，是大事不是小事、不是兒戲，蔡英文總統如果認真要修憲，應開國是會議凝聚社會共識，否則只是把修憲做為選舉議題炒作。

國民黨上午舉辦修憲小組會議，確定4大主訴求，包含擴大公民權下修至18歲、恢復閣揆同意權，以及環境（氣候）變遷、動物保護理念入憲。

費鴻泰指出，環境、氣候變遷問題已造成人類生存危機，是本世紀一定要重視的問題；少子化時代來臨，很多民眾把寵物當家人，保護動物訴求也必須入憲保障。

至於政府體制調整，費鴻泰說，一個大原則就是要讓政府未來運作能更「權責相符」，讓有權力的人要更被監督，也因此主張恢復閣揆同意權。

此外，搭配恢復閣揆同意權修憲，費鴻泰表示，黨版修憲案也將要求將考監委員人事同意權門檻，由目前的1/2以上立委同意，上修為2/3以上同意，提升獨立性；目前立院每年「得」聽取總統國情報告，也將改為「應」聽取，要總統履行。

費鴻泰表示，國民黨版修憲案詳細文字，將請學者專家完成，之後也會分送中常會與立法院黨團大會通過，凝聚黨內共識，「沒有時間表」。

費鴻泰說，這個會期可以談修憲的時間太少，感覺民進黨現在也並不熱衷，比較關心1218公投，修憲案要趕在明年3月在立法院完成三讀可能性微乎其微，推測民進黨應是要延到2024再併大選複決，才有充裕時間討論與凝聚共識。

修憲 費鴻泰 國民黨

延伸閱讀

反萊豬公投得罪美國、阻入CPTPP？藍：蘇貞昌胡說八道

費鴻泰邀銀髮族DIY面具 萬聖節同歡

國民黨團全代會報告：將配合黨中央 全力備戰2022大選

國民黨下周開修憲會議 擬討論恢復閣揆同意權

相關新聞

吳敦義、宋楚瑜互送新書著作 吳感念宋當年成全這件事

前副總統吳敦義昨天下午拜訪老友、親民黨主席宋楚瑜。吳在臉書表示，自己送上之前出版的新書的「堅毅之路 吳敦義」新書，宋楚瑜...

將提黨版修憲案 國民黨推閣揆同意權、環境變遷4議題

因應民進黨力推修憲，國民黨主席朱立倫上午召開首次修憲小組會議，確定將提國民黨版修憲提案，主要納4大主張：公民權下修至18...

氣候法缺中期目標 民眾黨擔心大幅落後

COP26 與會國紛紛提出中期減碳目標，台灣的氣候變遷因應法卻付之闕如，未來碳費過低也恐讓台灣成為全球環保競賽中的末段班！民眾黨立委蔡壁如蔡壁如批評，缺乏中期目標、碳費與碳稅費率及其調升機制，以及弱勢產業的公正轉型策略，大幅減弱規範力道。

又有神祕力量介入？台鐵支線捨環保改買柴聯車 綠委都痛批變魔術

本報日前報導交通部台鐵局原要購買支線油電混合車，招標不順後卻大走環保回頭路，改採購柴聯車，遭立委痛批標案一改再改像「變魔術」，連廠商都不滿地說規格與預算只能買柴聯車，招標也限制共同投標廠商都得是「柴聯車製造廠商」，擺明就是針對特定廠商綁標，爭議重重。

立院遷建7提案！游錫堃：無預設立場 盼任內敲定地點

立法院長游錫堃今天主持「未來國會願景規劃諮詢委員會」第二次會議，他表示希望在任期內將遷建地點確定後交給下一任院長積極推動...

柯文哲批新竹合併最壞政治示範 林智堅反嗆「勿說三道四」

新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併升格議題，掀起討論。台北市長柯文哲今天接受廣播專訪怒嗆民進黨是為了選舉操作「是很壞的政治示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。