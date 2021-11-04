氣候法缺中期目標 民眾黨擔心大幅落後

COP26 與會國紛紛提出中期減碳目標，台灣的氣候變遷因應法卻付之闕如，未來碳費過低也恐讓台灣成為全球環保競賽中的末段班！民眾黨立委蔡壁如蔡壁如批評，缺乏中期目標、碳費與碳稅費率及其調升機制，以及弱勢產業的公正轉型策略，大幅減弱規範力道。

氣候變遷法缺全盤規劃

民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、高虹安 4 日舉辦「COP26 氣候緊急，台灣準備好了嗎？」記者會。蔡壁如認為，環保署的氣候變遷因應法在 COP26 前草草交卷，雖將 2050 淨零碳排入法，但對弱勢產業與民眾的公正轉型輕描淡寫、內容空泛，部會權責僅止於立法說明，缺乏規範力道，只能算作了半套。

邱臣遠則認為，台灣的氣候因應應有全盤性的規劃，包括減碳調整、碳費與碳稅的收取，以及輔導弱勢的公正轉型議題。高虹安則認為，目前政府的政策不定，電動車轉型時程一改再改，讓台灣的企業看不到未來，應善用台灣具有電動車關鍵零組件的完整產業鍊的優勢，展現推動電動車產業的決心。

把碳費留在台灣

本報日前企業力挺碳定價 政策不定成阻礙報導，綠色和平的調查發現，有七成的企業認為合理碳費大於等於每噸碳排放 10 美金，更有高比例認為，合理碳價應落在每噸碳排放 30 美金，遠高於環保署的預估價格。

邱臣遠進一步指出，如果台灣的碳費比每噸 10 美元更低，將讓台灣成為「全球末段班」，未來外銷將使企業被外國收取碳費價差，還不如由台灣自行收取、把錢留在本地做公正轉型與綠色轉型，原預定於明年訂定的碳價費率與規範，應提早並加速進行

關於台灣的能源公正轉型，邱臣遠強調，政府收取的碳費應用於輔導弱勢企業或團體進行轉型，如歐盟就編列高達一千億歐元的經費輔導弱勢地區、提升回應轉型的能力，而台灣應著重在輔導中小企業轉型的力道，並仿效類似歐盟的「公正轉型基金」與歐洲投資銀行的長期融資合作。

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