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吳敦義、宋楚瑜互送新書著作 吳感念宋當年成全這件事

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前副總統吳敦義致贈自傳「堅毅之路 吳敦義」，宋楚瑜也回贈著作「從威權邁向開放民主」。圖／取自吳敦義臉書
前副總統吳敦義致贈自傳「堅毅之路 吳敦義」，宋楚瑜也回贈著作「從威權邁向開放民主」。圖／取自吳敦義臉書

前副總統吳敦義昨天下午拜訪老友、親民黨主席宋楚瑜。吳在臉書表示，自己送上之前出版的新書的「堅毅之路 吳敦義」新書，宋楚瑜也回贈他前不久出版的「從威權邁向開放民主」，兩人把「茶」言歡一個多小時，意猶未盡。

吳敦義表示，他與宋楚瑜雖是多年老友，但過去各自在政治工作上忙碌，難有機會坐著品茗、談心。這回兩人互送各自出版的刊物，是典型的君子之儀，亦是禮尚往來，兩人就著茶香卻話當年。

吳敦義表示，宋楚瑜是政壇老將，他從政將近50年，承蒙多方協助，尤其是2008年的「國親合」，那時他擔任國民黨祕書長，總綰總統及立委輔選大任。因為宋楚瑜顧念大局（2008年未參選總統），國親陣營不但在總統大選勝利，在立法院也贏得過半席次。「楚瑜兄大器成全，我至今銘記在心」。

宋楚瑜 吳敦義 立法院

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