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立院遷建7提案！游錫堃：無預設立場 盼任內敲定地點

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
立法院長游錫堃。記者徐偉真／攝影
立法院長游錫堃。記者徐偉真／攝影

立法院游錫堃今天主持「未來國會願景規劃諮詢委員會」第二次會議，他表示希望在任期內將遷建地點確定後交給下一任院長積極推動，他也表示，他對目前的七個提案樂觀其成，至於遷建地點他並沒有預設立場。

游錫堃說，關於「未來國會願景」，他認為未來國會應具備全國「最高民主殿堂」的象徵意義，也應具備集遊、陳抗的「方便性」及「可及性」，他也希望未來國會成為國內外觀光客參訪的重要景點，還能是大、中、小學生公民法治教育的「校外教室」，更能成為華文圈的國會典範。

游錫堃說，在上次的會議中，很多委員提到國會遷建的必要性，也強調國會在首都的象徵意義、以及行政與立法的不可切割性，他個人對於國會遷建地點並沒有預設立場，這30多年來，曾有許多委員提出遷建建議，這屆委員也已經有6個提案，也有一個縣市政府的建議案。

游錫堃說，立法院是合議制，他身為國會議長，對於已經有的7個案樂觀其成，其地點有高鐵彰化站、霧峰省議會、台中市烏日區、台中市成功嶺、高鐵台中站、南港202兵工廠、新北市土城看守所、宜蘭縣、台北市中正紀念堂等。針對這些提案，幕僚單位已經在國土整體規劃、區域均衡發展、都市計畫、自然和人文環境、交通環境、區位規模、以及國會整體運作等基礎上，提出分析意見供參考。

游錫堃 立法院

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