柯文哲批新竹合併最壞政治示範 林智堅反嗆「勿說三道四」

新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併升格議題，掀起討論。台北市長柯文哲今天接受廣播專訪怒嗆民進黨是為了選舉操作「是很壞的政治示範」，還說「不能低估民進黨無恥程度」等。林智堅獲悉後批柯應專心市政，勿對其他縣市說三道四。

柯文哲今天接受媒體人黃暐瀚專訪，被問到新竹縣市合併升格議題，他怒嗆民進黨，不可為了一時選舉方便做政治操作，「這是個很壞的政治示範」被問到高虹安是要選新竹市長？還是大新竹市長？柯說，「不曉得，我們不能低估民進黨無恥的程度。」

針對柯文哲受訪時談及新竹合併的一番言論，林智堅今天下午反擊，強調「看到柯市長在受訪時這樣的談話，我想多數的新竹人和我一樣無言」，並說大新竹合併升格是將近6成新竹縣市民的期待，自己也衷心的期盼，也請「柯市長莫忘自己是新竹人。」

林智堅提及，柯市長當初選台北市長的時候，新竹人出錢出力給予的支持，如今推動大新竹合併升格對於未來城市的發展、國家產業的發展及縣市民的福祉有絕對的幫助，柯市長作為新竹人理當全力來支持。

林智堅最後也話鋒一轉表示，「我也希望柯市長作為台北市首都的市長，應該專心在市政工作上，不要每一天對其他縣市說三道四、品頭論足！」