快訊

長庚混打第3劑計畫起跑 羅一鈞回應混打計畫

500元客庄券最後一抽！「唯一一組身分證尾數」出爐快來對

柯文哲批新竹合併最壞政治示範 林智堅反嗆「勿說三道四」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天下午獲邀到台灣美國商會演講談新竹經驗。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天下午獲邀到台灣美國商會演講談新竹經驗。圖／新竹市政府提供

新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併升格議題，掀起討論。台北市長柯文哲今天接受廣播專訪怒嗆民進黨是為了選舉操作「是很壞的政治示範」，還說「不能低估民進黨無恥程度」等。林智堅獲悉後批柯應專心市政，勿對其他縣市說三道四。

柯文哲今天接受媒體人黃暐瀚專訪，被問到新竹縣市合併升格議題，他怒嗆民進黨，不可為了一時選舉方便做政治操作，「這是個很壞的政治示範」被問到高虹安是要選新竹市長？還是大新竹市長？柯說，「不曉得，我們不能低估民進黨無恥的程度。」

針對柯文哲受訪時談及新竹合併的一番言論，林智堅今天下午反擊，強調「看到柯市長在受訪時這樣的談話，我想多數的新竹人和我一樣無言」，並說大新竹合併升格是將近6成新竹縣市民的期待，自己也衷心的期盼，也請「柯市長莫忘自己是新竹人。」

林智堅提及，柯市長當初選台北市長的時候，新竹人出錢出力給予的支持，如今推動大新竹合併升格對於未來城市的發展、國家產業的發展及縣市民的福祉有絕對的幫助，柯市長作為新竹人理當全力來支持。

林智堅最後也話鋒一轉表示，「我也希望柯市長作為台北市首都的市長，應該專心在市政工作上，不要每一天對其他縣市說三道四、品頭論足！」

新竹 林智堅 民進黨

延伸閱讀

全國第一 竹市第一劑涵蓋率近9成

卸任前大巨蛋可打棒球？柯文哲:太急了 可能看不到

基捷爭議！柯文哲嗆林右昌牽拖 秦慧珠酸柯「嘴賤」

批新竹縣市合併最壞政治示範 柯文哲：不能低估無恥程度

相關新聞

柯批新竹合併最壞政治示範 林智堅反嗆柯勿說三道四

新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併升格議題，掀起討論。台北市長柯文哲今天接受廣播專訪怒嗆民進黨是為了選舉操作「是很壞的政治示...

柯指刪會議紀錄 林右昌怒嗆：一再說謊惡意扭曲請閉嘴

基隆捷運爭議不斷，台北市長柯文哲今再爆，去年當時交通部長林佳龍邀三縣市首長會議，基隆市長林右昌曾要求將會議記錄一段內容刪...

李進勇：2018年投票亂象 是選務機關最慘痛經驗

中選會主委李進勇今天說，選務機關最慘痛的經驗就是2018年所發生的亂象，所有選務人員，絕對不要再回到2018年那個困難的...

徐中雄「菱傳媒」金主是郭台銘？ 徐否認與郭董有關「他要買大媒體較合理吧」

淡出政壇一段時日的前立委、行政院前副秘書長徐中雄將重出江湖，起手式是轉戰網路新媒體，他將擔任「菱傳媒」董事長。由於徐與鴻海集團創辦人郭台銘頗有私交，也在前年國民黨總統初選時極力挺郭，業界盛傳菱傳媒幕後金主是郭董，要先為2024熱身。

警關切國民黨智庫座談 中正一分局為造成誤解致歉

國民黨智庫今天舉行座談會討論氣候變遷議題，但會前卻遭警方到場關切。台北市警察局中正第一分局表示，絕無藉故查水表情事，對造...

民進黨沒收縣市長初選？ 黨主席蔡英文有義務說清楚

身兼民進黨主席的蔡英文總統，若不想成為派系下的代罪羔羊，或是躲在派系背後操控，應該出面說清楚縣市長提名紛爭，並且一肩扛起成敗責任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。