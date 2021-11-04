蔡英文：要落實「非核家園」 重啟核四就不是選項

蔡英文總統今天上午接見「第3屆國家企業環保獎獲獎企業暨110年度模範環境保護專責及技術人員」，她在致詞時指出，要落實「非核家園」，重啟核四就不會是政策的選項。她也說，興建三接能讓供電穩定，並解決南電北送及長期中南部空汙問題。另外，開放美豬是拓展台灣國際經貿的重要布局，向世界展現台灣解決困難貿易問題的決心，政府會為食安健康做把關。

蔡總統表示，目前氣候變遷是全球共同的挑戰，台灣也和國際主流同步，宣示了2050淨零排放目標。「接下來，我們必須和各界共同規劃能源轉型的路徑，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系，這不僅攸關競爭力，也關係到環境永續。」

蔡總統說，今年12月的公投題目當中，也有攸關永續發展的議題。要落實「非核家園」，重啟核四就不會是政策的選項。核四位於危險的地震帶，並且有設計過時、設備停產等問題，再加上核廢料難以處理，會為全民帶來安全和健康上的風險。「除此之外，建立永續安全的供電體系，我們可以有別的選擇，政府正在有計畫、有步驟地發展再生能源，進一步落實能源轉型。」

蔡總統說，我國的再生能源，這幾年來已經有大幅進展，例如太陽光電的裝置容量和2016年相比，已經成長了4.5倍；以現在太陽光電的能量來看，在夏日中午尖峰時間已經可以發4GW的電，大概是一個核四機組的3倍。現在很多國際企業，都加入RE100（全球再生能源倡議），就是承諾未來要使用百分之百的再生能源。政府積極發展再生能源，就能夠符合國際標準，讓台灣成為國際綠色供應鏈當中不可或缺的一員。

蔡總統也說，興建三接（中油第三天然氣接收站），也是能源轉型中的重要一環。三接能夠解決南電北送的問題及長期困擾中部、南部的空汙問題；淨零排放的目標，也需要燃氣來過渡接軌。供電穩定，更是讓企業能夠成長發展的重要前提。「當我們能夠使用綠電生產製造，符合國際趨勢，也就必須要考量到如何讓臺灣產品出口的問題。」

針對美豬議題，蔡總統表示，開放美豬就是向世界展現台灣解決困難貿易問題的決心，也是為了拓展台灣國際經貿的重要布局。政府會為大家的食安健康做把關，「我們也必須要適度的開放市場，台灣未來的路才能走得更寬廣。」

蔡總統強調，打造一個永續發展的台灣，是共同的目標，她也再次感謝大家對台灣的貢獻，「我們一起繼續為台灣來打拚」。