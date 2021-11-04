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批氣候變遷法草案做半套 民眾黨：解決問題還是製造問題

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

環保署10月預告修正草案，將「溫室氣體減量及管理法」更名為「氣候變遷因應法」，納入2050淨零碳排目標、收「碳費」並專款專用。不過民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，氣候變遷因應法在聯合國氣候變遷大會COP26舉辦前才草草交卷，成為國際末段班，提出的版本又只有半套，「到底是交考卷還是出考題？是解決問題還是製造問題？」

民眾黨團幹事長蔡壁如指出，11月1日至11月12日是第26屆COP26，開幕第一天美國總統拜登就為前總統川普退出巴黎協定道歉，這三天的成果也包括越南、泰國宣示跟進2050淨零碳排、印度2070淨零碳排；近百國承諾2030年停止森林砍伐、甲烷排放減少3成。

蔡壁如表示，環保署趕在COP26開幕前的10月21日提出「氣候變遷因應法」，由行政院永續會負責協調、整合各部會的氣候變遷政策，避免疊床架屋，這點值得肯定，但COP26最重要的目標，就是要求各國提出中期減碳目標，環保署草案卻對於中期減碳目標隻字不提，缺乏具體減碳路徑，碳費未設定具體費率及調升機制，碳稅也沒有定出課徵期程，關於弱勢產業、民眾的公正轉型則輕輕帶過，各部會權責更沒有寫在條文中，大幅減弱規範力道。

民眾黨團總召邱臣遠說，根據商周、綠色和平《2021台灣排碳大戶碳定價意向調查》，超過一半企業支持每噸碳收費10美元以上，國內碳費、碳稅如果只收10美元或更低，將成為全球末段班，未來外銷排碳大戶還是會被國外收取差價，不如自己收費，把錢留在國內做「公正轉型」、「綠色轉型」。他也呼籲，蔡政府應有國際格局，提出因應氣候變遷相關預算，降低產業、地區或消費者在減碳過程中承受的衝擊。

民眾黨團副總召高虹安則提到，因應CPTPP及COP26的國際經貿趨勢，燃油車退場只是時間問題，我國具有電動車關鍵零組件的完整產業鏈，未來三年是台灣發展電動車的關鍵期，行政院應該拿出魄力，協調經濟部、交通部制定運具電動化的產業發展戰略計畫，引導燃油車轉型電動車。

氣候變遷 COP26 減碳 環保署 蔡壁如

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