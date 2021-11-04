蔡英文徵召六都市長提名人 黃偉哲：尊重中執會決議

縣市長選舉明年登場，蔡英文總統將以民進黨主席身分徵召六都市長提名人選，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，尊重中執會決議，眼前現階段最重要的是全黨團結拚公投和中二補選，台南部分則要拚市政，其他部分不是他能決定。

民進黨昨天召開中執會通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，六都部分將由黨主席蔡英文親自徵召，經中執會通過提名；非六都部分，爭取連任縣市與非執政縣市候選人同樣採徵召，至於執政已屆滿縣市，則辦理初選。

依照該條例，目前僅有基隆市、新竹市、屏東縣將舉辦初選，其餘都為徵召。條例將送14日民進黨全代會通過。

黃偉哲說，對於中執會的決議尊重，目前最重要是全黨團結一致，拚公投、拚中二補選，對內台南市要拚市政，這才是正派，「其他部分不是我們決定」。