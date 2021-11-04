黨部新主委布達 黃健庭點名謝國樑：光復基隆時候到了

國民黨基隆市黨部新任主委吳國勝今天布達，中央黨部秘書長黃健庭主持，吳國勝是著名「將軍書法家」，與書畫藝術界淵源深厚，現場藝文界人士、黨員出席熱烈。黃健庭說，上次不小心把市長的位置「讓」給了民進黨，基隆光復回來的時候了，他特別鼓勵有意參選的前立委謝國樑多努力。

國民黨原基隆市黨部主委蔡智穎，升任中央組發會組營部副主任，負責籌備市長競選辦公室。中央組織發展委員會副主任吳國勝兼任基隆市黨部主委。吳國勝布達典禮在基隆市黨部舉行，黨籍議員、前市長林水木、張通榮、前立委徐少萍及謝國樑等都將出席。

黃健庭說，下屆基隆市長提名人選會尊重地方，他特別要鼓勵這次有意參選的同志謝國樑，也是他的好兄弟，要更多的努力來爭取地方對他的認同，這期間接獲很多人說，謝國樑變得更謙和、更接地氣、更有愛心、更認真，都是好的改變，國樑是一個虔誠的基督徒，當時受洗時，他是少數在場的見證人。

黃健庭表示，他接秘書長是跳火坑，全然的奉獻，不忍心再國民黨在繼續惡化下去，不忍心看到這個國家在沒有一個強而有力的國民黨之下一步一步走上敗亡道路。他相信，基隆也好，國民黨也好，國家也好，一定能衝破黑暗，讓青天白日重新照耀台灣，讓國民黨、基隆都重返執政。

「原本就該屬於藍天的基隆，上次不小心把市長的位置讓給了民進黨，該是把基隆光復回來的時候了。」黃健庭說。

黃健庭還說，吳國勝有將運書法家竹稱號，一上任就把黨部布置得很有文化氣息，進行藝文展有如美術館，黨中央希望借重的吳國勝的長才，政治學碩士及博士學位，對很多的策略有他的一套，是黨中央很優秀的人才，要讓基隆重返執政。