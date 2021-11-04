聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠6都由黨主席徵召 鄭文燦：任何競爭最終都要團結對外
民進黨中執會昨通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，分為直轄市、非直轄市兩大類制定提名規則。其中，直轄市長人選提名，由黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名。桃園市長鄭文燦今受訪表示，目前還沒有進入實質的討論，不管是中央或者他自己都沒有任何預定的口袋人選，「我們的態度是開放的。」
鄭文燦表示，按照過去的黨內的機制，主席會充分徵詢各方的意見，也會衡量可能人選的情況，也會參考各種指標，推出最好、最強的候選人。
媒體問，這次機制是避免在公投之下，黨內廝殺過於嚴重嗎？鄭文燦表示，初選的提名機制也是黨的提名機制之一，都是大家要有共識，不論是任何一種競爭的類型，最終都是要團結對外，爭取最好的民意支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言