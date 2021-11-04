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綠6都由黨主席徵召 鄭文燦：任何競爭最終都要團結對外

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，黨內初選的提名機制都是一樣的，最終都是要團結對外，爭取最好的民意支持。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦表示，黨內初選的提名機制都是一樣的，最終都是要團結對外，爭取最好的民意支持。記者朱冠諭／攝影

民進黨中執會昨通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，分為直轄市、非直轄市兩大類制定提名規則。其中，直轄市長人選提名，由黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名。桃園市長鄭文燦今受訪表示，目前還沒有進入實質的討論，不管是中央或者他自己都沒有任何預定的口袋人選，「我們的態度是開放的。」

鄭文燦表示，按照過去的黨內的機制，主席會充分徵詢各方的意見，也會衡量可能人選的情況，也會參考各種指標，推出最好、最強的候選人。

媒體問，這次機制是避免在公投之下，黨內廝殺過於嚴重嗎？鄭文燦表示，初選的提名機制也是黨的提名機制之一，都是大家要有共識，不論是任何一種競爭的類型，最終都是要團結對外，爭取最好的民意支持。

鄭文燦 民進黨

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