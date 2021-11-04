外交部：密切注意宏國選情 審慎防範北京破壞台宏邦誼

友邦宏都拉斯將在月底舉行總統大選，台宏關係的未來引關注；外交部官員今表示，將持續密切注意宏國選情發展，並審慎防範中國大陸企圖破壞友邦與我關係。

拉丁美洲及加勒比海司司長謝妙宏今在外交部線上例行新聞說明會業務簡報，記者詢問有關日媒近期報導，中國大陸企圖透過各手段讓友邦與我斷交，而宏都拉斯可能是下一個，外交部對維護台宏關係的具體因應作為。

謝妙宏回應，面對中國大陸持續透過雙邊及區域多邊機制，用各種方式企圖打壓我國國際生存空間，破壞友邦與我國的關係，外交部都有掌握，並且審慎地因應。

謝妙宏說，針對宏都拉斯在野政營候選人曾表示若當選將與中國建交一事，外交部除了持續密切注意宏國選情發展外，並加強與朝野各界的溝通，審慎防範中方藉機利用各種手段企圖破壞友邦與我關係。外媒9月報導，宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，勝選將尋求與中國大陸建交。

今年9月外交部應宏都拉斯政府的邀請，指派次長俞大㵢親赴宏國出席我國協助宏國災後重建雙邊合作計畫；謝妙宏表示，活動期間俞大㵢會晤了宏國朝野政要，再次提醒宏方注意中國口惠而實不至的承諾，以及破壞友邦與我關係的一貫伎倆。

謝妙宏指出，台灣是宏都拉斯值得信賴的夥伴，我方將持續結合理念相近的國家共同協助宏國國家的發展，並在既有友好基礎上與宏國未來的新政府強化合作，鞏固兩國邦誼。

此外，外交部發言人歐江安表示，感謝美國兩黨資深聯邦參議員10月27日提案，尋求讓華府支持台灣以非借款成員身分參與「美洲開發銀行」（IDB）。

歐江安說，若我成為「美洲開發銀行」 的正式成員，將有助進一步強化我國與IDB的合作，並且深化與拉美地區友邦及友我國家的雙邊關係，協助拉美及加勒比海區域的經濟永續發展，另可進一步協助我國私部門深入了解並投資拉美區域。

歐江安指出，我自1991年起，受邀以觀察員身分出席IDB理事會年會，雙方維持良好互動，我國也期盼能更積極參與「美洲開發銀行」 （IDB）各項業務。外交部將續與國內主政部會緊密合作，對國際開發銀行等組織做出務實且專業的貢獻。