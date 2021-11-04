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民進黨彰化縣長擬徵召提名 魏明谷、邱建富及姚量議都拚民調
下屆彰化縣長選舉，民進黨目前已有前縣長魏明谷、現任縣黨部主委邱建富及台北畜產公司前總經理姚量議表態參選，依民進黨中執會提名的草案，如果經協調沒有共識，將透過民調等參考方式做綜合評量，提供人選給黨主席徵召。他們原則上都不反對這種協調式的民調機制，認為可避免破壞團結，提名最有機會勝選的人選。
依民進黨中執會昨天通過的「2022直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，依非執政縣市徵召方式流程，若不只一人競爭，就會協調競爭者 有無同意的共同競爭機制，若沒共識，就由選對會提出方法，例如以民調作為參考等，選對會最終會做綜合評量，提出人選給黨主席徵召。
彰化縣前縣長魏明谷說，此一徵召辦法其實就是協調式的民調機制，有意參加初選者先透過協商，如協調不成，就透過民調方式由誰勝出，基本上這是不公開的初選，不訂日期的民調，想要勝出就有賴平時的經營，可避免花大錢做廣告，及過度厮殺破壞團結。魏明谷說，他不大肆張掛看板廣告，平時就勤走基層，並積極網路，提高曝光度，目前民調仍勝過對手。
民進黨縣黨部主委邱建富也認同此一協調式的徵召方式，有意願參選的對象包括空降者，如經過協調不成，就透過民調產出最優質的人選，不致破壞團結。他自信「準備好了」，有信心可以勝選，如果對手勝出，他也會基於團結全力支持。於今，他會針對四大公投議題配合中大密集舉辦說明會及投入台中市第二選區立委輔選，既可完成政治任務，也提高曝光度。
相對於魏、邱兩政壇老將，台北畜產公司前總經理姚量議雖然也表示會依中央訂定的遊戲規則，但他不否認此一機制比較不於利知名度較低的新人，可以思考給予新人加權的方式。為了提高曝光率，他說，他不會如老派政客廣設看板，而是再加強網路宣傳及街頭宣講，同時，也會配合中央，全力投入四大公投議題，期獲得更大聲量與支持。
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