王國材稱「10年後再討論基捷」 柯文哲：到時他也不當部長

基隆捷運方案爭議延燒，交通部長王國材昨表示，八堵到基隆段雖然要做，但台鐵和基捷二擇一，同時存在難以營運，今改口「10年後再討論」。對此，台北市長柯文哲表示「他是說反正10年後，他也不當交通部長了，所以不甘他的事」。

柯文哲今赴市議會進行專案報告並備質詢，議員陳重文質詢時表示，這2天有個很紅的新聞，談到 「蓋基捷廢台鐵，交通部直接不演了」， 基隆捷運現在又變成八堵到基隆段，要用捷運、台鐵二擇一，並問柯會不會覺得蔡政府從頭到尾都在騙市民？

柯文哲回應，八堵到基隆主要是因為路廊寬度問題，因為兩旁房子蓋滿了，如果要2條線同時進行，拆房子就相當困難，看看當年南鐵東移鬧多大就好。他也說，八堵到基隆那段要二擇一，其實好多年前在專家會議就知道。

陳重文問，基隆人已經等了20年，是不是蔡政府騙市民？從頭到尾這事情原地踏步沒進度，剛剛八堵到基隆這部分，王國材又改口要10年後留給基隆人決定，直呼「會不會太扯？」；柯文哲說「他是說反正10年後，他也不當交通部長了，所以不甘他的事」。

陳重文問柯「所以他（王國材）是不是在騙市民？」，柯回應「也不是欺騙啦」，2017年時說基隆輕軌，要去看當時在國發會和交通部的原始資料是怎樣，因為總統出來正式宣布後，結果4年後一事無成沒進度，「一個國家建設怎麼會這樣，當年是如何通過審查的？」。

陳重文再問柯是否有和交通部提過「台北捷運民生汐止線可延伸到基隆」；柯文哲僅表示「對台北市來說，畢竟有本位主義，如果有資源一定優先蓋環狀線，因為沒足夠錢」。