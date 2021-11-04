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屏東88人打錯疫苗 感染科醫師：安全性應不致有問題

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
屏東縣東港安泰醫院3日上午在快打站東港靜思堂施打疫苗時將莫德納第二劑打成AZ，圖為先前施打情況，非當天施打情形。 圖／屏縣府提供
屏東縣東港安泰醫院3日上午在快打站東港靜思堂施打疫苗時將莫德納第二劑打成AZ，圖為先前施打情況，非當天施打情形。 圖／屏縣府提供

屏東安泰醫院昨發生領錯疫苗，打錯藥事件，接種者約有88人，高雄市大同醫院感染管制室主任陳惇杰對此表示，莫德納二劑錯打成AZ，綜合效價也許略低，但臨床經驗上，安全性應不致有太大的問題，民眾應可放心。

陳惇杰表示，這起事件對二劑打成AZ疫苗的民眾來說，心理壓力會太一些，但就安全性來看，應沒有太大的問題。而以副作用或不良反應來講，也許有些年輕人二劑打莫德納時，反應會強一點，但打成AZ，反應反而弱些。

「民眾不要太擔心，認為這樣就算打錯藥，會造成身體影響」陳惇杰說，大家比較關注的是，本來應要打兩劑莫德納，二劑卻變打成AZ，效果是否變差？據國外以前做的兩劑試驗，莫德納併打AZ比起兩劑都打莫德納，產生的抗體是會低一些，但不會因此就沒效而需追加第三劑，如果民眾本身免疫功能OK，能產生足夠抗體的話，這樣的打法，也足以產生足夠的抗議

陳惇杰說，學理上，莫德納併打AZ，安全性不致有問題，藥物產生不良的反應，也許比比直接打兩劑莫德納還低，更有人認為，AZ對T細胞反應強一點，說不定抗體可維持久一些。

不過畢竟這次事件，因民眾要施打的疫苗與原來設定要打的不一樣，心理的影響也許會有，陳淳杰建議，民眾在兩周內仍需觀察自己身體，如果產生異況，就即刻就醫。

新冠疫苗 莫德納 AZ疫苗

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