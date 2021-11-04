屏東88人打錯疫苗 感染科醫師：安全性應不致有問題
屏東安泰醫院昨發生領錯疫苗，打錯藥事件，接種者約有88人，高雄市大同醫院感染管制室主任陳惇杰對此表示，莫德納二劑錯打成AZ，綜合效價也許略低，但臨床經驗上，安全性應不致有太大的問題，民眾應可放心。
陳惇杰表示，這起事件對二劑打成AZ疫苗的民眾來說，心理壓力會太一些，但就安全性來看，應沒有太大的問題。而以副作用或不良反應來講，也許有些年輕人二劑打莫德納時，反應會強一點，但打成AZ，反應反而弱些。
「民眾不要太擔心，認為這樣就算打錯藥，會造成身體影響」陳惇杰說，大家比較關注的是，本來應要打兩劑莫德納，二劑卻變打成AZ，效果是否變差？據國外以前做的兩劑試驗，莫德納併打AZ比起兩劑都打莫德納，產生的抗體是會低一些，但不會因此就沒效而需追加第三劑，如果民眾本身免疫功能OK，能產生足夠抗體的話，這樣的打法，也足以產生足夠的抗議
陳惇杰說，學理上，莫德納併打AZ，安全性不致有問題，藥物產生不良的反應，也許比比直接打兩劑莫德納還低，更有人認為，AZ對T細胞反應強一點，說不定抗體可維持久一些。
不過畢竟這次事件，因民眾要施打的疫苗與原來設定要打的不一樣，心理的影響也許會有，陳淳杰建議，民眾在兩周內仍需觀察自己身體，如果產生異況，就即刻就醫。
▪【疫情專題】11月3日境外增7例 無本土及死亡個案
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言