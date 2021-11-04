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蔡英文徵召六都市長提名人 陳其邁回「尊重民主程序」

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
針對未來民進黨六都市長提名人選問題，陳其邁表示，只要透過民主程序他都會尊重。記者徐白櫻／攝影
針對未來民進黨六都市長提名人選問題，陳其邁表示，只要透過民主程序他都會尊重。記者徐白櫻／攝影

縣市長選舉明年登場，蔡英文總統將以民進黨主席身分徵召六都市長提名人選，黨內出現異音。高雄市長陳其邁表示，民進黨的權力最高機構是全代會，只要透過民主程序，他都尊重。

民進黨昨日召開中執會，通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，未來六都首長提名人選將由黨主席蔡英文親自徵召，中執會通過後提名。

高雄市長陳其邁尋求連任，今早到議會接受市政總質詢，媒體聯訪時，被問及民進黨中執會通過，黨主席蔡英文提名六都首長的看法。

陳其邁表示，民進黨是一個民主政黨，全代會是權力最高機構，在整個初選制度或拔擢候選人部分行之有年，也會經過充分討論，就制度的改變或不同階段不同的安排，「只要透過民主的程序，我們都尊重」。

民進黨 蔡英文 陳其邁

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