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孫曉雅監院拜訪陳菊 期盼台美持續深化友誼及人權合作

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
孫曉雅監院拜訪陳菊，期盼台美持續深化友誼及人權合作。圖／監察院提供
孫曉雅監院拜訪陳菊，期盼台美持續深化友誼及人權合作。圖／監察院提供

美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅今天前往監察院拜訪監察院長陳菊，兩人暢談有關民主、自由與人權相關議題，並討論後續合作可能，陳菊亦於會上邀請孫曉雅參加國家人權委員會「2021年人權發展國際研討會」。

陳菊首先恭喜孫曉雅再次回到台灣，並擔任AIT處長一職，隨後對美國近日再度贈送台灣150萬劑莫德納疫苗表達感謝。陳菊說，「最難風雨故人來」，美國對台灣的支持，台灣非常感謝。

兩人也就去年成立的國家人權委員會進行討論，陳菊指出，今年國家人權委員會與美國，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）合辦「落實女性公共參與權」及「身心障礙人權實踐」兩場工作坊，希望與國際分享台灣人權經驗，逐步貢獻國際。孫曉雅則肯定台灣在民主及人權的價值及進步，也表達未來希望能與台灣及國家人權委員會有更多人權議題上的交流。

人權 陳菊 美國在台協會 孫曉雅

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