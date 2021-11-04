快訊

基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

柯文哲怎麼投四大公投？「藻礁投賭爛票、一定不讓萊豬進」

施明德：謝長廷就是國民黨臥底 懇求趕快到法院告我

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前主席施明德。本報系資料照
民進黨前主席施明德。本報系資料照

民進黨前主席施明德與駐日代表謝長廷因「特務案」，連日在臉書隔空交戰。施明德今天再度在臉書發文表示，謝長廷的種種荒唐無賴行徑，只是讓自己更加佩服民進黨創黨主席江鵬堅坦白的勇氣，當年江揭露自己是特務時，也講了「你（謝長廷）也是」，順道說了一句，謝總是什麼位子都要爭，都不顧慮自己的出身。施明德說，懇求謝趕快到法院告，不敢提告，那就是爪耙仔了。

施明德指出，謝長廷為了洗刷自己的爪耙仔身分，竟然敢在昨天文章內，赤裸地暗示林義雄和鄭南榕也曾被懷疑是爪耙仔，令人憤怒，「這是我有生以來，第一次聽到有人這樣侮辱林義雄和鄭南榕也是爪耙仔的嫌犯」。施說，謝長廷千方百計要替自己脫罪，已到完全不擇手段的瘋狂程度了。

施明德指出，2000年那一夜，江鵬堅向自己告白時，同時也坦白對我說了，「你（謝長廷）也是」。所以謝長廷一定聯想到江鵬堅也會講出他的底細，才迫不急待立即跳出來替江否認。

施明德表示，名譽是人的第二生命，如果謝長廷自認不是特務，不是爪耙仔，如今最好的澄清手段，就是到法庭提告，「美麗島律師」是不是有其他身分的歷史公案，也可以因之水露石出。

施明德說，事關國譽，因為日本人會説，台灣為什麼會派一個威權時代的爪耙仔到日本來？想幹什麼？這次既然是謝長廷主動跳進來的，就請不要再歹戲拖棚了，二十多年了，戲總該落幕了。

施明德表示，也許謝長廷會贏，因為謝是民進黨內公認最奸巧的律師，「我輸了，我也喜歡甘願，因為我愛真理」，只懇求謝長廷趕快到法院提告，「我懇求，我懇求，我懇求」。

謝長廷 施明德 民進黨

延伸閱讀

施明德夫妻爆調查局臥底 謝長廷：真實性「非常存疑」

被質疑是臥底 謝長廷回應施明德「三個質疑」

謝長廷稱江鵬堅非臥底 施明德：你難道也是？不然怎知

民進黨創黨主席江鵬堅是調查局人員？謝長廷：不是事實

相關新聞

施明德：謝長廷就是國民黨臥底 懇求趕快到法院告我

民進黨前主席施明德與駐日代表謝長廷因「特務案」，連日在臉書隔空交戰。施明德今天再度在臉書發文表示，謝長廷的種種荒唐無賴行...

批新竹縣市合併最壞政治示範 柯文哲：不能低估無恥程度

新竹市長林智堅日前提出新竹縣市合併升格，引熱議。台北市長柯文哲今天接受廣播專訪怒嗆民進黨，「不可以為一時選舉方便做政治操...

游盈隆：蔡英文獨攬2022提名大權 民進黨黨內民主已死

民進黨中執會昨天通過2022年縣市長提名特別條例，六都市長及爭取連任縣市長人選提名，由黨主席蔡英文徵召。台灣民意基金會董...

綠委指臉書市集充滿交易陷阱 向臉書反應卻被已讀不回

民進黨立委林楚茵今天表示，社群平台臉書（Facebook）上的「市集」（Marketplace）充滿各種不實廣告，民眾很...

蔡英文徵召六都市長提名人 陳其邁回「尊重民主程序」

縣市長選舉明年登場，蔡英文總統將以民進黨主席身分徵召六都市長提名人選，黨內出現異音。高雄市長陳其邁表示，民進黨的權力最高...

蔡政府執政核電支持度變高？柯文哲:因為跳電太多次

台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告。議員游淑慧問柯文哲，根據現在民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。