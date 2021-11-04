雙城論壇辦不辦？柯文哲：我主張辦 大陸也是能辦就辦

距離年底僅剩兩個月，對於今年雙城論壇辦不辦？台北市長柯文哲今天說，今年雙城論壇原本六月中就要辦線上論壇，卻因5月15日疫情爆發取消。對於今年雙城論壇還辦不辦？柯文哲說，他還是主張辦，柯也透露，大陸方面態度也是能辦就辦，但這種東西很政治，辦不辦也不是上海決定，還需要批准。

不過柯文哲也說，「事實上現在兩岸不親，飛機飛來飛去，不讓我們去WHO，鳳梨釋迦也不進口，還有美中對抗激烈....」，但「兩岸交流比斷流好，對話比對抗好」。

柯文哲今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，柯說，雙城論壇是兩岸兩個重要城市交流，不涉及統獨及主權，這個層面上，可以定義為解決面對的問題，面對問題解決問題。他個人想法，台灣與大陸之間，如果有一個占地球人口五分之一的在你旁邊，而且有敵意，在國家戰略是不對的，台灣失去大陸喜歡或羨慕，這是國家最大危機，基於戰略，應該化解敵意，交流可以增加善意，善意可以避免誤解。

柯文哲也說，中美對抗局勢大概15年內不會改變，一方面，台灣與美國、日本在政治制度、價值理念比較接近，不過市府與大陸在歷史、地理、文化、風俗、宗教比較接近，還有一點務實思考，台灣有36萬陸配，若嫁一個老公、生一個小孩就是一百萬人，怎麼可以在自己國土製造敵人，這怎麼對？

柯也表示，台灣在大陸經商人也很多，例如昆山就有兩所台灣小學，住了十萬人，還有自己的醫院。「他在我們這邊一大堆人，我們在那邊也一大堆人，每天這樣搞，這個很務實想，有交流就有善意，有善意可以減少誤解。」

對於台海會不會戰爭，會不會打起來？柯文哲則說，戰爭常常這樣，第一次世界大戰就是擦槍走火，每天這樣飛機飛來飛去，「我相信大陸現階段沒有意願惹事，但是真的按下去一個飛機打下來，你打不打？第一次世界大戰一個暗殺就搞成這樣...」。

柯文哲重申，不要為了短期利益，犧牲長期利益；不要為了少數人利益，犧牲多數人利益；不要為了一個政黨利益，犧牲國家利益。

柯也提到，北市府下個月會成立大數據中心，就是因他2019年赴上海參訪大數據中心去把它學回來，當初去上海大數據中心參訪時，對岸官員還跟他說，兩周前習近平也坐同樣位置，北市府偷偷派隊去學，東抄西抄，他認為，交流、互相學習還是有好處。

對於今年雙城論壇？柯說，還是要協商，包括地點、時間、方式等，不過還是要線上，不太可能去關十四天，回來關十四天，大家也不想，但至少維持關係。