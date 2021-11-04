批新竹縣市合併最壞政治示範 柯文哲：不能低估無恥程度

新竹市長林智堅日前提出新竹縣市合併升格，引熱議。台北市長柯文哲今天接受廣播專訪怒嗆民進黨，「不可以為一時選舉方便做政治操作，這是很壞的政治示範，常常為了一時選舉....」，對於高虹安是否參選新竹市長、或大新竹市長？柯則說，「不能低估民進黨無恥程度。」黃暐瀚追問，若竹竹合併，是否換柯文哲參選？柯文哲則沒正面回應。

柯文哲今天接受廣播主持人黃暐瀚專訪，提到2022布局，黃暐瀚問柯文哲北市府副市長黃珊珊參選2022北市長選舉、立委高虹安參選2022新竹市長看法，柯文哲說，這兩個人「沒有問題。」

但對於民進黨提出新竹縣市升格議題，柯文哲則怒嗆，不可以為了一時選舉方便做政治操作，柯說，「我覺得這已經玩到⋯我覺得這是一個很壞的政治示範，常常為了一時選舉方便⋯」

主持人也問柯，高虹安未來選新竹市長？還是大新竹市長？柯文哲回應，「不曉得，我們不能低估民進黨無恥的程度。」黃暐瀚追問，如果新竹縣市合併，那是要讓高虹安選，還是乾脆柯文哲自己來選「大新竹市長」？柯文哲則僅「嘖」了一聲、抓頭沒有回答。