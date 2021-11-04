警方關切藍智庫座談與公投有關 張善政：不用這麼敏感

國民黨智庫（國家政策基金會）上午舉行「氣候變遷，守護環境」座談會，這也是行政院前院長張善政接任智庫副董事長以來首場公開行程。不過，在座談會前突然有警方入內關切，指稱座談主題與公投有關，怕可能會有抗議，遭黨內質疑「查水表」。張善政對此表示：「不用這麼敏感」，難道目前正在英國蘇格蘭格拉斯哥所召開的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）也跟台灣公投有關嗎？

張善政在會中強調，台灣綠能發展受到主觀條件限制，例如太陽能發電會影響到農地生態，而天然氣方面，台灣海峽的環境，一年中也僅半年可以施工。話鋒一轉，張突然表示，「今天不談核能，這是敏感議題」，有人說今天座談會要跟公投扯在一起，「沒這個意思」；但他坦言，任何執政者遲早要面對這個議題。

智庫工作人員表示，過去舉辦多次座談會，「都沒看過有警方來關切」。但這次一大早就有2位員警前來關心，還出示通訊軟體對話，稱是上面的交代，智庫僅向警方表示只發媒體採訪通知，並沒有對外公開，不過警方此舉也讓他們感受到政府高層給予的壓力。

今日座談會預計討論三大題綱。第一，根據國際能源署去年統計資料顯示，台灣碳排量在全球排名第21位，人均碳排量則是全球第20 名。「2021年氣候變遷績效指標」（CCPI 2021）指出，台灣因溫室氣體排放和再生能源發展表現不佳，被評為倒數第5名，國內減碳政策，更被評為「差」，未來將如何改進？

第二，如何落實氣候永續議題主流化，如何鼓勵企業和民眾皆應該將氣候變遷列為營運的衝擊之一，進一步展開共同的氣候行動，包括積極減碳和極端氣候調適，以及政府應有的作為。