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林靜儀投入補選 點名2人「是否支持三接遷離公投？」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
投入中二選區補選的民進黨前立委林靜儀今早以「三接遷離公投」能源政策在臉書PO文，認為公投過關電力缺口難道要中部燒煤來補嗎？並點名國民黨中二選區立委參選人、台中市長盧秀燕「是否支持三接遷離公投？」圖／翻攝自林靜儀醫師臉書
投入中二選區補選的民進黨前立委林靜儀今早以「三接遷離公投」能源政策在臉書PO文，認為公投過關電力缺口難道要中部燒煤來補嗎？並點名國民黨中二選區立委參選人、台中市長盧秀燕「是否支持三接遷離公投？」圖／翻攝自林靜儀醫師臉書

台中市第二選區前立委陳柏惟遭罷免後，民進黨昨徵召前立委林靜儀參選，黨主席蔡英文還發出必勝令。投入中二補選的林靜儀今天一早以「三接遷離公投」能源政策有幾件事大家必須知道為題在臉書PO文，條列「公投過關電力缺口難道要中部燒煤來補嗎？」等七條事，點名國民黨中二選區立委參選人、台中市長盧秀燕「是否支持三接遷離公投？」

民進黨中執會昨天鼓掌通過，徵召林靜儀參選。蔡英文表示，林的任務就是贏下這一席，民進黨一定會精銳盡出，用行動來證明，台灣的民主絕不會因惡意罷免倒退，有信心一定要贏。林靜儀表示，接下來選戰剩不到七十天，會全力以赴。

林靜儀臉書全文：

所謂的「三接遷離公投」牽涉的能源政策有幾件事大家必須知道：

1. 許多舊的發電機組正在一一除役，這些機組的能源缺口必須要新的、空汙較少的發電系統來汰換。

2. #淨零碳排 是全球能源與產業政策的共同推動目標，許多國際大型產業都需要逐漸採用使用再生能源及較少污染的能源。

3. 大潭電廠天然氣發電站供應北部產業及民生用電，一旦第三接氣站被公投結果要求遷離， #未來每年137億度電的缺口難道要再由中部燒500萬噸煤炭來補嗎？

👉請問中國國民黨台中第二選區立委候選人是否支持三接遷離公投？

👉 請問中國國民黨台中市盧秀燕市長是否支持三接遷離公投？

4. 目前三接已縮減範圍至原先規劃的1/10，且避開藻礁，相關潮汐海流研究也認為不影響環保。

5. 所謂「遷移到台北港」的說法，第一是台北港方案早已被否決，第二變更即使順利通過環評等程序，至少再需10年。

6. 用公投另一案「重啟核四」來補？ 先不談核四是否安全，光是重新組建及通過審查至少尚需7年。

7. 公投的「同意」及「不同意」看似簡單，其結果牽涉未來10年的能源、產業、經濟、外交關係，不可不慎！

#四個不同意台灣更有力

#溫柔堅定新中二_林靜儀

公投 三接 林靜儀

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