藍綠兩黨最大的差別 孫大千：就是和平或戰爭的選擇
教召從明年起試行1年1訓、1次14天。前立委孫大千在臉書表示，民進黨提高教召強度的作法，顯然是向台灣人民宣示，戰爭即將來臨。孫大千認為，國民黨和民進黨之間最大的差別，就是和平或是戰爭的選擇。
孫大千說，任何一個負責任的政黨都應該全力捍衛台灣的民主、繁榮、與和平，其中又以和平最為重要，沒有和平，就不會有民主，沒有和平，就不會有繁榮。
孫大千指出，前總統馬英九執政時，由於兩岸之間具有互信基礎，可以建立和平穩定的關係。因此，兩岸可以外交休兵和軍事休兵，台灣終於可以擺脫長久以來被友邦勒索的命運，省下巨額的外交預算，更可以不必對美國軍售照單全收，甚至還可以為年輕世代省下當兵服役的時間。
孫大千說，然而民進黨掌握政權後，為了推動階段性台獨，不惜成為美國的小弟，扮演美國圍堵中國大陸守門員的角色，導致兩岸關係急轉直下，台海戰雲密布，台灣不但要花大錢當凱子對美採購軍備，年輕世代更被迫要走向戰場，還被要求要準備犧牲報國。難道這就是民進黨「愛台灣」的具體表現嗎？
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