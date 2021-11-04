國民黨組發會副主委團 許崑源遺孀林絲娛續聘留罷韓「遺跡」

國民黨主席朱立倫上任後，除重整空戰發言人系統，承擔陸戰重任的組發會也聘20人義務副主委團。其中最受關注人選，為曾被勸進接棒高雄市前市長韓國瑜參選的高雄市議會前議長許崑源遺孀林絲娛獲續聘，人事仍看得出罷韓「遺跡」。

組發會義務副主委團中，與基層緊密聯繫，其中有如高雄市議員李雅芬、宋立彬、鍾易仲與曾俊傑，桃園市議員吳嘉和與蘇家明，「朱系」新北市議員蔡淑君、台南市議員林燕祝、基隆市議員藍敏煌與彰化縣議員曹嘉豪等10個縣市議員。

此外，出身基層有中央委員的新竹縣前縣長邱鏡淳之子邱一峰與宜蘭縣長林姿妙之女林羿伶，峨眉鄉農會總幹事陳冠義與高雄市里長劉啟芳。黨工身分的則有續任副主委的郭志龍、黃重憲、林江釧，以及將兼基隆市黨部主委的吳國勝。

另外，與美國僑界關係密切的前立委童惠珍，也名列其中。

這波組發會義務副主委人事中，林絲娛、林羿伶、林江釗、曹嘉豪、劉啟芳、郭志龍與黃重憲為前朝續任，其中林絲娛與劉啟芳是去年高雄市長補選前後聘任，留下罷韓「遺跡」。