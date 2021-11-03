全球減甲烷 我國不該蓋三接？應重啟核四？朝野看法

上百國家響應美國與歐洲聯盟（EU）發起的倡議，將減少甲烷的排放量，國民黨立法院黨團書記長陳玉珍說，擴大天然氣在我國的供電能源占比，與當前國際要求減少溫室氣體排放趨勢背道而馳。民進黨團書記長蔡適應指出，我國燃燒天然氣發電所產生甲烷的排放，僅占溫室氣體總量的0.005％，對推動天然氣三接站的關聯性不大。

陳玉珍表示，減少甲烷的倡議，證明支持藻礁公投是世界趨勢；甲烷是天然氣中的一個成分，會加重溫室效應發生，民進黨政府繼續興建中油天然氣第三接收站，不僅破壞大潭藻礁，也與國際要求背道而馳，更何況大潭電廠外海海象不佳，不利接收站接收天然氣，運送天然氣航路也有可能遭對岸阻斷，民進黨政府執意興建三接，把國內能源來源重押在天然氣供電上，也隱含國安危機。

蔡適應指出，「全球甲烷減排承諾」（Global Methane Pledge）主要是推動減少天然氣燃料於開採、加工、儲存生產、製程及配送等造成甲烷逸散排放，但我國並無開採石油或天然氣造成甲烷逸散排放問題，依目前2019年天然氣發電占比33%情況下，燃燒天然氣發電所產生甲烷排放，占溫室氣體總量的0.005％，自然與推動三接站關聯不大。

時代力量立委陳椒華說，我國溫室氣體排放量仍是以二氧化碳為最大宗，甲烷在1990到2018年間排放量減少55.96%、呈現負成長，政府說蓋三接站是為「減煤增氣」，雖然會增加天然氣用量，但也會減少用煤量，兩相增減下，總碳排量應是減少的；但發展核能無助於降低甲烷排放，更不在選項之中。

「證明天然氣發電也不是好到無可挑惕，政府該怎麼解釋這次倡議？」民眾黨立委張其祿說，天然氣本身也是有排甲烷問題，並不是100%綠電概念，比較安全仍是再生能源型，其他發電都各有利弊，政府仍須精算損益。