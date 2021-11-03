南投縣黨部主委林儒彬布達 國民黨備戰年底四大公投

中國國民黨南投縣黨部今天舉行主委林儒彬布達，由秘書長黃健庭頒發派任書給林儒彬；中常委劉大貝、謝坤宏、游顥、沈智慧、13鄉鎮市黨部主委、幹部等出席觀禮，展現團結氣勢，希望一舉達成四大公投公投目標，為重返執政做好準備。

黃健庭說，林儒彬是前主席江啟臣派任，黨主席朱立倫再次留任他擔任義務職主委，非常敬佩林儒彬對黨的犧牲奉獻。民進黨違憲成立不當黨產委員會趕盡殺絕，非常不公義事情，唯有重返執政是唯一解決方法，攸關台灣人民福祉的四項公投，希望全民一起守護家人健康，團結一心，重返執政為共同努力目標。

林儒彬說，8月1日接下主委，黨務工作困難，但他一定會承擔責任，眼前最重要是面臨辦公廳舍問題，民進黨執政以來，清算鬥爭企圖鬥垮國民黨，凍結經費，9月因黨工追討退休金導致黨部被遭法拍，經大家努力尋找後，辦公廳舍已承租在南投市祖祠東路166號，不會因喪失鬥志，更要有「打斷手骨顛倒勇」精神，大家一起打拚。

國民黨「刪Q」成功，接下來就是1218四大公投，將在街頭宣講及「同舟計畫」，將失聯黨員找回來，擴大黨員基礎，凝聚共識，共同努力，達成黨的目標。