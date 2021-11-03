嚴查嚴辦壟斷囤積 政院兩大措施穩定物價

近期國際原油價格上漲、全球供應鏈瓶頸等因素，帶動各界對全球通膨升溫的疑慮。行政院長蘇貞昌日前在院會責成副院長沈榮津落實「行政院穩定物價小組」運作機制，督導相關部會全力穩定物價。沈榮津召開多次會議，今日再召集相關部會，提出強化穩定物價措施二大重點方向，包含推動民生物資價格穩定措施，並將嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬。

維持水電油氣價格穩定方面，行政院表示，油價已有亞鄰最低價機制及緩漲機制，當95無鉛汽油售價分別漲至30至32.4元、32.5至34.9元時，將由中油公司分別吸收25%、50%之漲幅；漲至35元以上時，則由中油公司及政府共同吸收75%之漲幅。

電價2022年3月底前電價都不調漲；水價不調漲；天然氣方面，今年11月份民生及工業用戶不調整；桶裝瓦斯今年11月份桶裝瓦斯不調整。

其次，平穩重要民生物資及工業原物料價格。行政院表示，經濟部已針對重要的民生、工業物資建立價格關注機制，分從進口端、製造端到銷售端進行價格監測，掌握業者進口成本、製造生產價格及通路業販售之終端商品價格變動情形。必要時，政府主動邀集業者與公協會座談，瞭解業者之困境，協助解決問題，政府與業者攜手共同穩定物價。此外，沈榮津也責成衛福部、工程會及交通部加強穩定業管之嬰兒奶粉、砂石、海運運價。

農畜產品價格方面，農委會已建立農畜產品價格監控機制，持續監控批發市場行情變動及落實調配供應，如漲幅過高，立即啟動穩定價格機制。蔬菜方面，近期天氣涼冷穩定，蔬菜生長良好，評估蔬菜供應量未來逐漸增加而價格平穩。另青蔥產區受8月盧碧颱風及西南氣流豪雨影響受損，且因復耕期長，致量減價漲，預計11月下旬價格將逐漸回穩。

豬肉方面，全國毛豬(規格豬)交易均價仍維持在合理價格區間；白肉雞及紅羽土雞交易均價近1個月皆保持穩定無異常波動。

民生物資中，沙拉油今年11月國際黃豆自5月高點以來已回跌25.1%，無上漲壓力，國內沙拉油價格漲勢可望穩定。衛生紙今年國際紙漿自4月高點已回跌23.4%，無上漲壓力，國內衛生紙價格可望穩定。目前衛生紙紙漿庫存量超過1個月，經濟部將適時協調國內三大紙廠，確保供應無虞。

嬰兒奶粉多數業者已表示會支持政府共同穩定物價；醬油零售端業者多有促銷活動，價格仍然平穩，經濟部將持續監測價格波動；麵粉雖然國際原物料有漲價，但多數業者表示會響應政策，近期不會調漲價格；泡麵近期有個別泡麵漲價一成，此單一產品價格近十年皆未調整，故為反應生產成本而斟酌調升，並非全面漲價，且零售端多有促銷活動。

工業原物料、海運運價方面，經濟部已協調中鋼、中鋁公開盤價，優先供應國內業者所需，並建立溝通交流平臺，若有需料急迫，皆可透過平臺因應處理；鋼筋方面，國際廢鋼價格高檔震盪，國內鋼筋目前價格約每公噸23,400元仍屬穩定。國內鋼筋廠有充分產能可足夠供應下游訂單需求。經濟部並協調鋼鐵公會請業者合理反映成本，切勿囤貨及哄抬價格。

砂石方面，工程會採源頭管制措施，要求主管機關將混凝土原料之砂石及飛灰採固定價格標售，近1年來價格相當穩定。海運貨櫃與運費方面，交通部、經濟部及農委會共同成立國際海運運輸平穩工作小組，已協調國籍航商提供國內進出口業者優惠運價、增開船班、提供艙位。

行政院強調，公平會及法務部密切關注市場動態，業者如有從事聯合行為、涉及壟斷、異常囤積以及意圖哄抬等情形，則立案查處、立即偵辦。

最後，沈榮津強調，穩定物價小組將全力緊盯物價，務必維持物價穩定，讓民眾放心、安心，若有不法哄抬及影響巿場交易秩序者，一律依法查處，絕不容許有人藉機哄抬物價與牟利。