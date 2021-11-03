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賴清德：開放不高於萊劑容許值豬肉進口 兼顧健康貿易

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德副總統今天上午接見「台灣美國商會第三屆健康樂齡論壇代表」。圖／總統府提供
賴清德副總統今天上午接見「台灣美國商會第三屆健康樂齡論壇代表」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見「台灣美國商會第三屆健康樂齡論壇代表」，針對反萊豬公投，賴清德說，政府依據科學證據、國際標準，開放不高於萊克多巴胺容許值的豬肉進口，這是一個兼顧民眾健康及貿易的做法。面對在野黨提出這個公投案，政府有責任向社會說明及傳達正確訊息。

賴清德表示，感謝台灣美國商會作為台美之間的重要橋梁，不僅強化雙邊貿易關係，也針對台灣不同的社會議題舉辦論壇，這次將邀請兩國專家學者，於24日舉辦「第三屆健康樂齡論壇」，共同討論健康促進的議題。

賴清德說，如何讓民眾活得久又健康，這是一個非常重要的課題。根據衛福部國民健康署公布資料，台灣民眾平均餘命超過80歲，不過不健康生存年數是8.4年，表示平均每人有10%的時間是不健康的。因此，增進民眾健康是台灣政府非常重要的課題，他非常期待「健康樂齡論壇」能夠有好的成果，並提供給政府參考、進一步具體改善這個問題。

賴清德也感謝台灣美國商會向美國傳達台灣的民主社會及經濟產業情況，讓美國更加了解及支持台灣。此外，台灣與美國的經貿也更進一步開展，包括數位經濟、再生能源及半導體產業的發展等，期待未來各產業都能有更緊密的聯繫。

賴清德指出，為了要強化台灣跟美國的雙邊貿易，期盼台灣美國商會能向美國政府及國會，持續表達支持簽訂台美FTA，以及支持台灣加入CPTPP，經由這些制度性的建立，相信台美雙邊貿易一定可以更加成長。

美國 賴清德

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