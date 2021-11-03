謝長廷籲陳嘉君 拿不出證據應坦白認錯

駐日代表謝長廷再透過臉書回應「特務說」指出，只要民進黨前主席施明德的太太陳嘉君拿出相關筆錄證據，他願意公開向她道歉，但她至今拿不出來，應該坦白認錯。

立委黃國書日前坦承曾任線民並宣布退民進黨後，線民案持續延燒，民進黨內互相猜忌、指控，施明德指創黨主席江鵬堅為調查局人員，也質疑謝長廷等美麗島律師為調查局特務；謝長廷已多次透過臉書回應、解釋。

謝長廷今表示，陳嘉君在10月21日的臉書說「調查局前副局長高明輝在法院說謝長廷是調查局的特務」，他反駁這是含血噴人，根本沒有這回事，並提出高明輝的另案筆錄證明高明輝自己說他從沒有這樣説。

「這件事的是非很容易確定，拿出法院筆錄就一槍斃命！」謝長廷說，只要陳嘉君拿出高明輝在法院有説他是特務的筆錄，他願意公開向她道歉；她如拿不出來，也應該坦白認錯，這也是一種誠實和勇氣。

謝長廷表示，可惜到現在七天，她拿不出來，只是扯東扯西，像寫小說，戰缐越拉越遠，從駐日代表戰到駐德代表，這顯然不是追求真相的態度，而是不敢面對真相。