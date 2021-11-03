美議員提「武裝台灣法案」 外交部感謝關注台海安全

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出「武裝台灣法案」，以強化台灣防禦中國大陸入侵能力；我外交部表示，將持續關注法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美合作夥伴關係。

外交部發言人歐江安今表示，感謝美國國會兩黨議員長期以來對台海安全的關注，並以不分黨派的方式展現對強化台美安全合作的一致支持。

霍利於美東時間2日在參院提出「武裝台灣法案」，旨在強化台灣防衛能力以抵禦中國入侵。法案內容要求美國國防部長規畫「台灣安全援助倡議」，並授權於2023至2027會計年度每年撥款30億美元，提供台灣設備、培訓與其他支持，加速台灣部署不對稱防衛能力，以延遲、削弱及阻止中國大陸入侵。

霍利發布新聞稿指出，「武裝台灣法案」將確保台灣擁有能夠阻止中國大陸入侵所需的不對稱防禦能力，讓台灣能做好自衛的準備；美方應盡力協助台灣強化自身防禦。