獨／疫苗救濟審查委員請假冠軍 婦產科代表林靜儀

指揮中心今公布年齡最小疫苗接種後死亡不良事件，一名孕婦接種兩劑莫德納疫苗，懷孕過程都正常健康，但孩子出生後即發生凝血功能異常而過世，指揮中心表示將協助媽媽申請預防接種受害救濟。不過，中山醫大附醫婦產科主治醫師林靜儀身為審議小組中唯一一位婦產科代表，會議請假次數最高，今年目前僅出席過一次。VICP召集人邱南昌表示，最近未見孕婦申請案，審查不受影響。

預防接種受害救濟審議小組(VICP)的24名委員當中，唯一婦產科代表正好是即將代表民進黨競逐台中第二選區立委補選的中山醫大附醫婦產科主治醫師林靜儀，今年VICP已開會九次，林靜儀僅出席一次，其餘八次都請假，次數遠高於其他委員，是所有委員當中請假次數最多的一位。

VICP召集人、馬偕醫院醫務部主任邱南昌表示，他只是召集人，委員出席情況他無法控制，但會議一定會達到法定人數才能召開。另外，最近也都沒有看到孕婦相關申請案，所以審查並不受影響。

VICP婦產科代表是否為婦產科醫學會推薦？婦產科醫學會理事長黃閔照表示，VICP委員不是婦產科醫學會推薦的，是政府機關自選的，過去VICP的主導權主要都在兒科。如果疾管署需要其他推薦人選，都可以行文學會，學會職責就是配合政府機關，貢獻專業意見。

林靜儀指出，國民黨過去一段時間以來，一直指控自己在預防接種受害救濟審議小組中護航高端疫苗，但該審議小組並非討論高端疫苗的地方，為避免被持續模糊小組正常運作，這是自己後來就比較沒再參與的原因之一，另外之前有幾次則是因為已有既定行程所以未能出席。

林靜儀說明，該小組共有3位處理婦產科方面的代表，並非僅有自己一人，且是有出席才有領出席費，因此亦無乾領出席費的問題。

然而，經查疾管署公布109至110年度VICP委員名單，委員中備註婦產科的，確實只有林靜儀一位，其餘都大多為小兒科，其他為神經內科、病理科，以及法界或社會公正人士。

VICP審議小組名單：

https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/GSIpxYzPpEfZRR2yl_Ks9g